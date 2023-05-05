群聯潘健成：原廠擴大減產機率增 Q2毛利率維持高檔水準

群聯 (8299-TW) 今(5) 日召開法說，執行長潘健成表示，NAND 原廠都已身陷虧損的巨大壓力，價格續跌機率很低，原廠擴大減產規模的機率持續上升，並預估第二季毛利率可望維持 27-33% 的高檔水準。

潘健成指出，從 NAND 原廠第一季財報顯示，各廠都已身陷虧損巨大壓力，這也傳遞三個訊息，第一，價格續跌機率已經很低，NAND 原廠無不希望止跌反轉；第二，原廠擴大減產規模的機率持續上升；第三，群聯受惠強化設計服務轉型，仍維持獲利及相對穩健的毛利率，獲利與 NAND 市場價格波動已無絕對連動關係。

潘健成強調，NAND 原廠虧損、減產、期望推動漲價等狀況已是事實，且 PC 與消費性產品供應鏈庫存已經很低，有原廠透露近期取得企業級 SSD 大單，將大幅挹注其營收，不再急著要求群聯拿貨，目前最重要的是觀察市場需求何時回溫，屆時就可望推升價格反轉向上。

潘健成並說，群聯擁有許多低價庫存，雖然目前公司庫存水位偏高，但許多跡象已顯示，價格很快就可望反轉，加上手中現金充足，對此並不擔心，預估第二季毛利率可望維持 27-33% 水準。

為掌握下一波景氣回溫，群聯持續維持研發力度，透過投資先進的 ASIC 和尖端產品來維持技術領先地位、保留核心人才，提供客戶服務支援及完整的客製化加值設計 NAND 儲存方案，與全球客戶共同在各種 NAND 儲存應用市場持續擴大市占。

群聯第一季營收 100.78 億元，季減 18%，年減 46%，毛利率 31.78%，季增 3.7% 個百分點，年增 0.3 個百分點，營益率 8.3%，季減 1.8 個百分點，年減 5.7 個百分點；稅後純益 2.42 億元，季增 11.5%，年減 88.9%，每股純益 1.26 元。

群聯執行長潘健成表示，因轉投資公司宏芯宇受儲存產業整體需求放緩，及總經狀況不佳而導致虧損，第一季認列權益法投資損失，影響 EPS 約 2.79 元。

