景氣衝擊大 艾美特-KY估全年營收衰退 拚穩住毛利率

小家電廠艾美特 - KY(1626-TW)董事長史瑞斌今 (5) 日表示，雖然近期天氣炎熱，不過整體經濟環境不佳，估今 (2023) 年營收會衰退，不過積極推出高單價產品，有助穩住毛利率，加上九江廠今年開始有租金收入，全年獲利力拚損平。

史瑞斌坦言，日本、韓國中國以外的市場營收比重，已經攀升至三分之二，今年中國以外的市場衰退無可避免，除了過去主要是受到天氣影響，今年反而是受景氣影響較大，加上去年庫存尚未完全消化、匯率等因素，對於消費產品購買意願有限。

反觀中國市場今年相對樂觀，經濟衝擊還不明顯，加上今年天氣熱，對於家電需求不減，業績可能與去年相當。

獲利表現方面，史瑞斌指出，隨著原物料價格穩定、提升產品價格以及推出高單價產品，如壓縮機小型攜帶型空調，均有望維持毛利率表現。

艾美特深圳土地開發案，今年 2 月與深圳中際聯科創產業發展公司簽約，將出租 3 萬平方米商業用地及辦公樓，預計明年會開始有租金收入，初期每年收入約 1100 萬人民幣 (約新台幣 4884 萬元)，未來會依照合約調漲。

另外，艾美特九江廠也將約 4 成廠房出租，並從今年第二季開始有小量貢獻，今年九江廠租金收入約 600 萬人民幣，明年起一年租金收入則會提升至 1000 萬人民幣。