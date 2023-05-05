股東會視訊會議平台 今年96家公司登記使用

因應數位趨勢潮流，集保結算所去 (2022) 年建置的「股東會視訊會議平台」(eMeeting)，在今年 4 月已經順利完成福邦證券、合一、中天及系統電子等 4 家公司的視訊輔助股東常會服務，預估今年共有 96 家公司使用該平台。

集保結算所表示，隨著股東會旺季到來，eMeeting 平台提供發行公司股東會視訊會議服務也開始升溫，總計今年共有 96 家公司使用該平台。

根據集保結算所統計，eMeeting 平台進入密集使用的高峰，5 月將有 43 家、6 月將有 49 家公司使用，而今年 eMeeting 前 3 大熱門日期的家數，分別為 5 月 31 日 11 家，5 月 30 日及 6 月 16 日各有 7 家公司使用。

今年使用的 96 家公司中，橫跨金融、半導體、資通訊、機械、水泥、鋼鐵、觀光、航運、生技等不同產業，共襄盛舉，展現高度公司治理暨數位化行動。

集保結算所經理黃蓁蓁表示，股東會旺季期間，因應公司召開股東會使用 eMeeting 平台，集保結算所特別設置戰情室，全程監控連線狀況及最大使用流量，確保每場視訊會議連線穩定，並即時掌握各場次連線狀況，以確保發行公司視訊股東會議順利運作。

黃蓁蓁表示，各發行公司股東除可使用電子投票有效的行使股東權利外，如想同步參與股東會進行或議案討論，可登記使用 eMeeting 平台，就能以視訊方式參與股東會，並可線上觀看直播、提問及進行投票，充分落實股東行動主義。