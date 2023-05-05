傳奇Q1轉虧為盈 每股賺0.4元

傳奇 (4994-TW) 今 (5) 日公布第一季財報，旗下主要遊戲持續挹注營運，第一季稅後純益 4399.6 萬元，較前季虧轉盈、但仍年減 18.5%，每股純益 0.4 元。

傳奇第一季營收 3.91 億元，季增 16%、年減 30%；毛利率 58%，季增 7.3 個百分點、年增 3.8 個百分點；營益率 8.8%，較前季虧轉盈、年減 5.62 個百分點；稅後純益 4399.6 萬元，較前季虧轉盈、年減 18.5%，每股純益 0.4 元。

傳奇表示，第一季受惠主要遊戲營收挹注帶動，其中包含《風之國度》、《精靈樂章 - 這樣的夥伴沒問題嗎》、《Dragonicle》國際版、《戰鬥吧龍魂》、《聖劍 - 亞瑟傳奇》台港澳版、國際版與日版，以及《卡利茲傳說》台港澳版本。

傳奇同時公布 4 月自結營收 1.4 億元，年減 17.84%，營業利益 177 萬元，稅前盈餘 1030 萬元，皆較去年同期虧轉盈，每股稅前盈餘 0.09 元；前 4 月營收 5.31 億元，年減 27.4%，營業利益 3618 萬元，年減 47.18%，稅前盈餘 5541 萬元，年增 55.7%，每股稅前盈餘 0.5 元。

展望後市，傳奇指出，《聖劍 - 亞瑟傳奇》日版今年 3 月下旬已推出帶動營收，預計第二季貢獻獲利，另外，經典端遊《聖境傳說 Online》已再 4 日重新上架，包括英日中三種語系，為後續營運添動能。