傳奇宣布現金減資4成 每股退還股東4元

傳奇 (4994-TW) 今 (3) 日公布去年財報，去年稅後純益 5282.1 萬元，年減 61.3%，每股純益 0.48 元，並宣布將辦理現金減資退還股款，現金減資比率 40%，每股退還股東 4 元。

傳奇表示，現金減資金額 4.42 億元，消除股份 4425.5 萬股，現金減資比率 40%，每股退還股東新台幣 4 元，減資後實收資本額 6.6 億元，為普通股 6638.3 萬股，每股面額 10 元，此次減資換發股份採無實體發行。

傳奇表示，去年稅後純益 5282.1 萬元，累計盈餘 2508.7 萬元，未分配盈餘 7790.8 萬元，負債比 32%，顯示整體財務結構穩健且有充足現金及約當現金 17.32 億元。

因此本公司對未來營運展望良好並持續在穩健中發展，且在自有現金充沛，評估股東會年度及未來一年度無再辦理募資、無償配發新股計畫，為了調整資本結構、提升股東權益報酬率，進而以現金方式減資退還股東股款。

同時，傳奇董事會宣布股利發放政策，去年每股擬配發現金股利 0.5 元，以今日收盤價 42.1 元計算，現金殖利率 1.18%。

傳奇去年第四季營收 3.37 億元，季減 24.9%、年減 51%，毛利率 50.7%，季減 3.6 個百分點、年減 4.16 個百分點，營益率 -8.7%，較前季、去年同期盈轉虧，稅後虧損 1188 萬元，較前季、去年同期盈轉虧，每股虧損 0.1 元。

傳奇去年營收 18.59 億元，年減 35.8%，毛利率 54%，年減 2.8 個百分點，營益率 5.3%，年減 6.3 個百分點，稅後純益 5282.1 萬元，年減 61.3%，每股純益 0.48 元。