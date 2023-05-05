〈華新法說〉首季獲利回溫 Q2營運需觀察中國恢復狀況而定

華新 (1605-TW) 今 (24) 日召開法說並公布財報，受惠義大利不鏽鋼廠與印尼旭日廠量產，推升第一季毛利率回升，稅後純益 20.95 億元，季增 247.24%、年減 45.36%，每股純益 0.56 元。華新表示，第二季營運須視 5、6 月中國恢復狀況。

華新第一季營收 507.14 億元，季增 15.96%、年增 19.17%；毛利率 9.13%，季增 1.21 個百分點、年減 3.78 個百分點；營益率 5.4%，季增 2.36 個百分點、年減 3.27 個百分點。

展望第二季，華新表示，目前台灣、歐洲有望維持第一季水準，而中國第一季不鏽鋼市場沒有因為解封而增加消費，整體不動產、消費需求沒有上來，因此也導致鋼鐵、鎳生鐵價格下滑，後續觀察 5、6 月需求及價格恢復狀況。

資源事業印尼旭日廠方面，華新指出，由於過去自有電廠未完工，導致產能只能開出 70-80%，且必須外購電力，造成整體生產成本增加，隨著自有電廠 3 月上線，產能將全產全銷，從每季 1 萬噸提升至 1.3-1.4 萬噸，毛利率也會成長。

另外，印尼緯創原本規劃今年第四季試車，目前工程相當順利，有機會提前至第三季進行試車、明年第一季量產。

電線電纜事業方面，楊梅智能化高效產線，預計今年第三季完成廠房建置、下半年設備安裝，明年上半年會依產能陸續量產，藉此大幅降低人力成本、縮短交期。