〈華新法說〉去年每股賺5.45元創高 看好上半年營運優於去年下半年

華新 (1605-TW) 今 (24) 日召開法說並公布財報，去年全年稅後純益 193.52 億元，年增 32.16%，每股純益 5.45 元，創新高；總經理潘文虎看好，隨著需求回溫，今年上半年營運將優於去年下半年。

展望今年，潘文虎表示，去年第三、四季是營運谷底，預期中國解封、需求回溫，加上未來電動車量能提升，今年上半年營運將比去年下半年好。

其中，電線電纜除是建築用線纜主要供應商、毛利穩定外，未來會將毛利低的銅材、銅條占比降低，雖然電線電纜整體營收會下降，但毛利、獲利將穩定成長。

不鏽鋼事業過去獲利波動大，因此投資印尼鎳生鐵廠，自去年第三季開始獲利開始趨於穩定，預期上半年業績將優於去年下半年。

華新董事會今日通過股利政策，擬配發每股 1.8 元現金股利，以今日收盤價 56.6 元估算，殖利率 3.18%。

華新去年全年營收 1804.01 億元，年增 15.15%；毛利率 9.62%，年減 3.03 個百分點；營益率 5.27%，年減 3.25 個百分點。

去年第四季營運方面，單季營收 1467.76 億元，季增 213.53%、年增 194.60%；毛利率 2.53%，季減 4.64 個百分點、年減 15.7 個百分點；營益率 0.97%，季減 2.07 個百分點、年減 12.98 個百分點；稅後純益 6.03 億元，季減 93.62%、年減 87.02%，每股純益 0.08 元，探近 11 季低點。

各事業部門表現方面，電線電纜去年第四季獲利優於前一季，表現優於往年；不銹鋼則呈現持平，預期隨著中國解封、需求回溫，上半年營運會比去年下半年好一些；資源則是回到常態。

業外方面，去年第四季本業獲利持平第三季，主要是轉投資電子業獲利呈現損平，匯率及期貨損益波動大；2022 年匯兌受益 17 億元，不過去年第三季就 18 億元，第四季有 5 億元利益回轉。