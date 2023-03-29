華新啟動台灣首家離岸電纜廠 2025年底試產

華新麗華 (1605-TW) 今 (29) 日宣布，與丹麥 NKT 集團旗下 NKT HV Cables AB 正式啟動海纜事業，參與能源轉型發展建設；華新麗華高雄港海底電纜廠將成為台灣第一家離岸電纜廠，預計於 2025 年底試產，2027 年開始營運。

華新董事長焦佑倫與 NKT 集團董事長 Jens Due Olsen 共同主持簽約儀式，雙方會後也進一步磋商合作進程，並將實地勘查高雄港海底電纜廠預定地。

隨著簽約完成，華新取得風電應用之海底電纜相關專門技術授權與服務，強化建設高雄港海底電纜廠所需之技術服務與產品發展。

華新麗華高雄港海底電纜廠將成為台灣第一家離岸電纜廠，也進一步拓展華新再生能源領域，標誌著台灣離岸風電國產化重要的里程碑，邁向綠色經濟。

焦佑倫表示，台灣擁有得天獨厚的風力資源，風電與海纜商機非常大，很榮幸能與產品技術優越、經營卓著的世界級海纜公司 NKT 合作，創造一個互利雙贏的契機，加速華新在這個領域的發展，對台灣綠能產業發展做出貢獻。

NKT 集團總裁暨執行長 Alexander Kara 指出，很高興來到台灣與新夥伴會面，也很興奮高雄港即將開始規劃建廠，這個合資計劃是華新和 NKT 之間的長期承諾，合作夥伴關係對於 NKT 在台灣建立未來增長平台是重要的第一步。