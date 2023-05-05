晶技NB及網通應用補庫存拉貨動能 上修第二季營運展望

晶技董事長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)
晶技董事長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 營收回溫，今 (5) 日公布 2023 年 4 月營收 7.92 億元，月增 4.9%，但仍年減 31.17%，2023 年前 4 月營收 30.9 億元，年減 29.25%，由於 4 月的營收升溫，晶技今天也上修第二季營運展望，由原先預估營收較首季下滑，修正爲持平於第一季或小增。

晶技 2023 年第一季營收 22.98 億元，季減 23.59%，年減 28.56%，公司自結 2023 年首季稅前盈餘 3.56 億元，年減 55.8%，每股稅前盈餘 1.15 元，依 18.3% 的有效稅率計算，推估稅後純益約 2.8 億元，每股純益約 0.93 元，晶技預計於下周公布財報。

雖然電子業市場庫存持續調整，晶技在 NB 及網通客戶出現庫存回補，短單及急單頻率也逐漸增多，最新預估第二季營收較首季下滑修正爲持平於第一季或小增。

同時，目前晶技仍看好，非陸系手機應用及車用頻率元件出貨維持穩定。

晶技 2022 年全年營收 131.7 億元，毛利率 38.2%，年增 1.29 個百分點，稅後純益 28.06 億元，年減 9.99%，爲歷史次高獲利紀錄，每股純益 9.06 元。擬配發每股 7 元股息。

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