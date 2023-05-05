手機賣不好！大立光4月營收不振僅28.7億元 月減13%、年減8%

光學元件股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 2023 年 4 月營收 28.7 億元，月減 13.25%，年減 8.33%，累計前 4 月營收 120.06 億元，年減 9.48%，大立光執行長林恩平在日前在法說會即指出，大立光客戶端的 4 月及 5 月拉貨動能都比 3 月的 33.09 億元還要差。

林恩平並指出，客戶端的對市場看法仍然相對保守，主要問題在於手機產品「賣不好」。

大立光的 2023 年 3 月出貨產品結構顯示，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品為 10-20%。

大立光 2023 年首季營收 91.36 億元，毛利率 49.39%，季減 6.5 個百分點，年減 3.99 個百分點，稅後純益 32.89 億元，季減 18.27%，年減 40.34%，每股純益爲 24.64 元。

大立光爲美商蘋果公司手機光學元件主要供應商，在蘋果最新公布的財報獲利優於市場預期，且蘋果股價在盤後上漲 2.2%，大立光股價今天並沒有獲太大激勵，終場股價收在 1975 元，較昨日下跌 15 元或 0.75%，成交量 469 張。其中，投信賣超 25 張。