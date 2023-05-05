電視面板5月報價續揚 研調估全尺寸回升至現金成本之上

研調機構集邦 (TrendForce) 指出，目前電視面板的備貨動能仍在，加上面板廠持續動態調控稼動率之下，電視面板價格在 5 月份仍維持上漲態勢，預計全尺寸都會回升至現金成本之上。

集邦研究副總范博毓表示，中國面板廠希望能夠在 2 季度底以前，讓電視產品利潤回升到損益兩平點以上，因此 5 月份喊漲的幅度依然不低。

范博毓認為，預期 5 月電視面板價格，32"漲 1 美元，43" 漲 2 美元，50"漲 7 美元，55" 漲 7 美元，65"漲 12 美元，75" 漲 10 美元。

顯示器面板以目前需求動能來看，VA 產品較 IPS 產品好，加上 Open Cell 之前價格偏低，因此這幾個月 Open Cell 的報價有微幅上調。預期 5 月份也會持續上調約 0.3-0.5 美元。

至於模組產品部分，范博毓認為，現階段觀察需求能見度較不明朗，價格調漲空間有限，預期 5 月仍有較高機率維持持平態勢。

至於近期台系面板廠因為策略調整，率先釋放調漲顯示器面板的訊息，後續對整個市場氛圍以及價格走勢的影響，仍需觀察。

筆電面板目前需求動能緩步增加，整體需求後市的能見度亦不明朗，因此品牌客戶在面板備貨態度上仍偏保守。

面板廠雖然也有試探性的釋放想要漲價的訊息，但預期品牌客戶抵抗漲價的強度也很高，因此目前觀察 5 月份的筆電面板價格仍維持持平態勢。