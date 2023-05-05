外資領完台積電股利先走一波！央行：4月淨匯出逾20億美元

中央銀行今 (5) 日公布 4 月底我國外匯存底金額為 5611.16 億美元，較上月底續增 8.37 億美元，連 6 個月寫歷史新高紀錄，央行外匯局長蔡烱民表示，外資 4 月加計盈餘匯出約 20-30 億美元，主要因台積電 (2330-TW) 有配發現金股利。

央行統計，截至 4 月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 5389 億美元，月減 267 億美元，約當外匯存底 96%，較上月下滑 5 個百分點。

蔡烱民說明，4 月外匯存底增加主要反映外匯存底投資運用收益，以及主要貨幣對美元的匯率變動，其中，美元指數跌 0.83%，歐元升值 1.02%、英鎊升 0.7%、澳幣貶值 1.32%、加幣貶值 0.6%、日圓貶值 0.78%、人民幣則貶 0.91%。

蔡烱民強調，各幣別有升有貶，4 月整體匯市大致供需平穩，變動不是很大，因此央行並未有明顯調節動作。

另外，對於美國有意提高債務上限，兩黨協商陷僵局，蔡烱民認為，依過去經驗，預期最終兩黨會完成協商並提高債務上限。

而聯準會雖此次再升息 1 碼，蔡烱民指出，透過其聲明，市場一般認知 6 月再升息的可能性不高，但今年看起來聯準會應該也不會有降息情形。

觀察各國外匯存底，中國最新統計至 3 月底來到 3.1839 兆美元，月增 507 億美元，日本來到 1.1287 兆美元，月增 266 億美元，瑞士 8139 億美元，月減 92 億美元，香港 4133 億美元，南韓 4 月來到 4022 億美元，月增 5 億美元，而印度至 4 月 21 日來到 5145 億美元，月增 48 億美元。