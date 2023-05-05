鴻海4月營收4292億元月增7% 累計達1.89兆元轉衰

鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 4 月營收，在消費智能、電腦終端產品成長下，營收 4292.19 億元，月增 7.23%、年減 11.77%；累計前 4 月營收 1.89 兆元，年減 0.14%，由成長轉為衰退。

鴻海表示，基於目前已經進入新舊產品轉換期，加上去 (2022) 年上半年缺料狀況緩解，拉貨動能高於一般季節性表現，在基期較高的情況下，維持第二季營運將呈現季減、年減的展望。

鴻海四大產品月對月表現來看，客戶拉貨需求帶動下，消費智能強勁雙位數成長、電腦終端也有顯著成長；雲端網路持平，元件及其他產品則受到非主要業務需求下降，略微衰退。

與去年同期相比，四大產品均呈現衰退，其中雲端網路產品雖然 CSP 客戶持續成長、AI 需求增加，但其他雲端產品逐漸回歸傳統淡季，拉貨動能保守，衰退最多。

其餘產品方面，消費智能同樣受到傳統淡季影響，電腦終端因 PC 市場需求趨緩，元件及其他產品因非主要業務需求下降，均呈現衰退。

累計前 4 月四大產品中僅消費智能產品成長，鴻海說明，主要是鄭州廠區恢復正常生產、出貨提升，因此有顯著成長，雲端網路則持平，電腦終端、元件及其他產品則呈現略微衰退。