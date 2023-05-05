「食」在難過！4月民生物資大漲超過7% 創逾14年新高

主計總處今 (5) 日公布 4 月消費者物價總指數 (CPI) 年增 2.35%，與上月的年增率持平，但已連 21 個月超過 2%，其中，番石榴 (芭樂) 和雞蛋均漲超過 30%，整體 17 項民生物資平均漲幅擴大至 7.35%，創逾 14 年來最高，令民眾對通膨更是有感。

以平均每月消費支出約 8 萬元規模的家庭為例，就 4 月 CPI 年增 2.35%，每戶家庭平均支出年增 1880 元，其中，以外食費支出增 355 元較多，除了食物類之外，以娛樂服務支出增 253 元較多。

主計總處說明，若扣除蔬菜水果，4 月 CPI 年漲 2.50%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 仍漲 2.72%。

主計總處進一步統計，價格上漲者主要有番石榴 (芭樂) 漲 39.20%、雞蛋漲 31.47%、旅館住宿費漲 21.91%、國外旅遊團費漲 19.22%、沙拉油及調理油漲 14.13%，而豬肉漲 12.51%。

而漲幅超過 4% 者則有，西式早點 (如漢堡、三明治) 漲 8.59%、雞肉漲 7.94%、其他個人照顧服務 (不含醫療看護) 漲 7.67%、國中課業補習費漲 6.56%、西式速食漲 6.21%、中式早點 (如燒餅、飯糰) 漲 6.07%、金飾及珠寶漲 5.90%、中式麵食 (如炒麵、小籠包) 漲 4.69%、中式米食 (如便當、滷肉飯) 漲 4.60%、鮮奶漲 4.50%、麵包漲 4.38%、中式以外料理漲 4.34%、衛生紙、面紙及紙巾漲 4.11% 等。

不過，也有價格下跌者，甘藍菜 (高麗菜) 跌 52.87%、香蕉跌 32.99%、綠花椰菜跌 22.78%、行動電話跌 5.68%、95 無鉛汽油跌 3.96%，電腦跌 3.40% 等。

圖表：主計總處提供。

就七大類中來看，食物類漲幅 4.19% 仍最大，其中，蛋類和肉類受飼養成本提高影響，各漲 29.51%、8.54%，而食用油、調理食品、水果、外食費和水產品，分別漲 8.83%、5.49%、5.19%、4.41% 和 4.19%。

教養娛樂類漲 3.29%，反映疫後國人生活正常化，休閒娛樂消費需求增加，娛樂服務費上漲 7.45%。

而居住類漲 2.34%，主因住宅維修費、電費、家庭用品及房租分別上漲 3.57%、2.88%、2.31% 和 2.19%。

雜項類漲 2.17%，則因看護等個人照顧服務費用、金飾及珠寶等個人隨身用品，與美容及衛生用品價格上漲所致。

前 4 月平均 CPI 較上年同期漲 2.54%，其中，商品類漲 2.24%，服務類漲 2.84%；若扣除蔬菜水果，漲 2.51%，核心 CPI 漲 2.69%。

觀察主要國家物價數據，3 月我國漲 2.35%，歐元區漲 6.9%，新加坡漲 5.5%，美國漲 5.0%，南韓漲 4.2%，日本漲 3.2%，香港漲 1.7%，中國漲 0.7%。