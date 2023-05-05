〈華新法說〉子公司斥55億元收購英商 搶攻高端航太市場

華新 (1605-TW) 投資布局再擴大，繼跨入電動車領域後，今 (24) 日再宣布拓展高端航太市場，義大利子公司 Cogne Acciai Speciali(CAS) 與德國私募基金 Mutares 簽約，以 1.44 億英鎊 (約新台幣 55.72 億元) 取得英國航太材料供應商 Special Melted Products(SMP)100% 股權，華新將間接持有 SMP 70% 股權。

SMP 成立於 1874 年，總部位於英國鋼鐵產業發源地 Sheffield，為歐洲高端不銹鋼暨鎳基超合金材料領導廠商，提供煉鋼、鍛造和精密加工服務，產品應用專注於航太、油氣、核電等關鍵領域，並擁有特殊產業認證與長期客戶關係。

總經理潘文虎表示，SMP 的材料有供應三大產業，包括航太、石化與核電，其中航太領域提供的產品包括飛機引擎固定件等，此產品認證時間需要 10 年以上，而 SMP 均已取得認證。

潘文虎說，考量 SMP 產品線與公司既有不鏽鋼策略布局有關，加上 SMP 訂單狀況以及今年會開始獲利，因此評估過後決議進行投資。

此外，華新義大利子公司有 30 萬噸煉鋼廠，SMP 則有 22 萬噸軋鋼廠，以及併購瑞典兩個工廠，未來設備可以進一步整合，把歐洲產能發揮最大效益。

其他不鏽鋼事業方面，中國煙台軋鋼廠今年第一季開始試產，也導致上半年費用較高，預計第三季開始量產後，產能逐步爬升，第四季有望上軌道，目標今年底前有望虧轉盈。