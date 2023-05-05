〈台股盤後〉大盤無主流量縮收小紅 恐將迎來另一波大跌

台股今 (5) 日並沒有明顯主流類股引導大盤向上推進，大盤終場收小紅，市場專家指出，在現階段台股沒有明顯主流類股引導，大盤狹幅震盪難有重大突破，在市場景氣並沒有好轉、且美股持續大跌之下，台股上又有月線及季線反壓，恐將迎來另一波的大跌。

今天盤中勉強以欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 等 ABF 載板族群表現略顯強勢，而在美國蘋果公司財報獲利表現優於市預期，盤後股價上漲 2.2% 同時，盤中台積電 (2330-TW)、台光電 (2383-TW)、玉晶光 (3406-TW) 股價稍有向上反應，而盤中鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW)、華通 (2313-TW) 及台郡 (6269-TW) 等蘋果供應鏈並沒有明顯感受這股暖意。

台股終場，台積電收盤報 500 元，較昨日上漲 2 元或 0.4%，成交量 7454 張。

證券分析師黃漢成指出，今天的台股大盤現階段台股沒有明顯主流類股引導，大盤狹幅震盪難有重大突破，只少數公布財報個股如華新科 (2492-TW)、信昌電 (6173-TW) 零星表現，整體而言，台股大盤在市場景氣並沒有好轉且美股持續大跌之下，上又有月線及季線反壓，台股在量縮的走勢之下，恐將迎來另一波的大跌及修正。

台北股市 5 日集中市場加權股價指數早盤開在 15627.93 點，最低 15578.67 點，最高爲 15673.62 點，大盤終場收漲 17.04 點或 0.11%，收盤指數報 15626.07 點，市場成交值萎縮爲 1809.35 億元。周線收小紅，上漲 46.89 點。

同時，台股 ABF 載板類股收盤上漲跌互見，欣興上漲 4 元或 2.69%，收在 152.5 元、南電上漲 5 元或 1.83%，收盤報 277 元，景碩收盤上漲 1.5 元 1.39%，收盤報 109.5 元。