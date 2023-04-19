〈台股盤後〉電金傳權值股全軍覆沒 跌幅擴大失守月線

台股今 (19) 日震盪走低，電金傳權值股全軍覆沒，指數紅翻黑，午盤過後賣壓湧現、跌幅擴大，僅太陽能、觀光、生技族群逆勢走高，指數終場收在 15770.47 點，下跌 98.97 點或 0.62%，失守月線，成交量 2522.34 億元。

櫃買指數守住紅盤，以 217.15 點，上漲 0.19 點或 0.09%，其中，資訊服務最強勢，上漲 4.17%、觀光也有近 4% 漲幅；半導體最弱勢，下跌 1.4%。

權值股綠油油一片，台積電法說前夕，股價持續走弱，終場下跌 0.97%，收在 510 元，跌破 5 日線；鴻海、聯發科、台達電、日月光、面板雙虎等同步走弱。

盤面上，太陽能概念股發燙，太極、茂迪、達能同步亮燈，泓德能源、碩禾、新晶投控拉出逾半根漲停，鑫科、聯合再生、國碩、台玻、安集、倉和、元晶等也逆勢攻高。

觀光族群也活蹦亂跳，王品攻上漲停，寒舍、新天地、美食 - KY 上漲逾半根停板，晶華、八方雲集、夏都、華園、鳳凰、雲品、雄獅逆勢收漲。

生技族群也有零星點火，博晟生醫、創源、奈米醫材、雙美、中裕亮燈漲停，保瑞、杏一、大江、佰研漲幅超過 5%，晟德、長佳智能、霈方、軒郁也有逾 3% 漲幅。