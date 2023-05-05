〈美股盤後〉PacWest股價腰斬 等待非農就業數據 標普收黑超0.7%

PacWest Bancorp 傳出尋求出售，區域銀行憂慮重燃，聯準會 (Fed) 宣布今年不太可能降息，美股週四 (4 日) 延續跌勢。隨著波音、迪士尼、高盛和美國運通的股價下跌，道瓊收黑近 290 點，今年迄今漲幅盡數抹去。金融股領跌，標普下滑超 0.7%。

數據方面，市場正為週五非農就業數據做好準備，在此前，美國勞工部公布上週 (截至 4 月 29 日) 經調整後初領失業金人數報 24.2 萬人，高於市場預期的 24 萬人，為 6 週以來最大增幅，隨著失業人數的增加超過預期，勞動力市場出現更多降溫跡象。

政經方面，聯準會週三宣布升息 1 碼，暗示下月可能暫停升息，但重申今年不太可能降息。

歐洲央行 (ECB) 宣布升息 1 碼，將主要再融資操作 (MRO) 利率提高到 3.75%，邊際貸款便利 (MLF) 利率提高到 4%，並表示未來的決定將使利率具有足夠的限制性。此外，ECB 也宣布從 7 月起將進一步縮減資產負債表。

美國總統拜登週四在白宮會面 Google 及微軟等科技巨擘總裁，討論人工智慧 (AI) 的風險及監管事宜。

美國最早可能在 6 月 1 日觸及債務上限，美國國家情報總監 (DNI) 海恩斯 (Avril Haines) 警告，中國和俄羅斯可能會抓住機會利用美債違約，宣傳美國政治體系陷入混亂、民主無法運作的證據，而美債違約將對全球美元、領導層和機構的價值造成不確定性，同時造成市場波動。

週四 (4 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 9 大板塊收黑，金融、通訊服務和能源領跌，房地產和公用事業等防禦性板塊收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.34%；Meta (META-US) 下跌 1.48%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.99%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.68%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.33%。

道瓊成分股逾半走低。迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.38%；家得寶 (HD-US) 下跌 2.5%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.44%；Nike (NKE-US) 下跌 2.42%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.34%。

費半成分股互有消長。美光 (MU-US) 下跌 0.66%；輝達 (NVDA-US) 下跌 0.86%；AMD (AMD-US) 上漲 6.11%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.74%；德儀 (TXN-US) 跌 0.64%；高通 (QCOM-US) 大跌 5.54%。

台股 ADR 普遍收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.96%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.34%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.37%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.28%。

企業新聞

自 3 月以來，矽谷銀行等多家多間區域銀行倒閉，PacWest 週四證實公司正在考慮出售等方案，正與一些潛在投資人磋商。

由於擔憂 PacWest 恐成下一家倒閉的銀行，PacWest (PACW-US) 週四狂瀉 50.62%，報每股 3.17 美元。賣壓亦蔓延到其他銀行，SPDR 標普地區性銀行 ETF 重挫 5.45%。Western Alliance (WAL-US) 重摔 38.45% 至每股 18.20 美元。

PacWest 週四證實公司正在考慮出售 (圖：REUTERS/TPG)

加拿大第二大銀行道明銀行表示，由於不確定收購計畫會獲監管機構批准，因此與美國區域銀行 First Horizon 達成協議，終止有關 134 億美元收購交易。First Horizon (FHN-US) 暴跌 33.16% 至每股 10.06 美元。

蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.99% 至每股 165.79 美元，盤後股價走高超 1.7%。蘋果週四盤後公布會計年度第二季業績優於預期，還宣布 900 億美元的庫藏股計畫。

高通 (QCOM-US) 大跌 5.54% 至每股 106.58 美元。高通週三盤後公布會計年度第二季財報符合分析師預期，但核心業務手機晶片銷售額卻較去年同期下降 17%，且第三季財測遜色。

Salesforce(CRM-US) 下跌 0.18% 至每股 192.38 美元。 全球領先的全球客戶關係管理 (CRM) 公司 Salesforce 在 World Tour NYC 上宣布推出 Slack GPT。

Shopify (SHOP-US) 暴漲 23.84% 至每股 57.30 美元。Shopify 宣布將裁員 20%，並將 Shopify 物流出售給 Flexport。

莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 走升 3.22% 至每股 134.33 美元。莫德納第一財季營收達 18.6 億美元，遠超預期，其中新冠疫苗業務營收高達 18.3 億美元。

關鍵數據

美國上週初領失業金人數報 24.2 萬人，預期 24 萬人，前值 22.9 萬人

美國上週續領失業金人數報 180.5 萬人，預期 186.5 萬人，前值 184.3 萬人

華爾街分析

素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示：「在聯準會降息之前，陷入困境的區域銀行可能無法喘息，利率保持在如此高的水平，將使區域銀行面臨巨大的壓力，相信還有更多銀行將接連倒閉。」

Evercore ISI 副主席 Krishna Guha 點評：「銀行業動盪最嚴重的時刻可能還沒過去，政策制定者迫切需要意識到這一點。目前問題在於，他們的金融穩定政策選擇有限。」

SEI 投資長 Jim Smigiel 指出：「週四顯然是艱難的一天，投資人經歷新一家銀行倒閉危機，而這逐漸演變成對區域銀行的信心危機。他研判：「這不是信貸危機，而是利率問題，升息升的太快，導致區域銀行帳面估值下降。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主