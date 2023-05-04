Fed再升息 如何影響中國A股市場？

美國聯準會（Fed）周三（3 日） 如預期升息 1 碼，暗示將暫停緊縮腳步，並重申今年不會調降利率，經濟學家認為，A 股市場外圍流動性壓力可能會進一步減緩，且外資仍然是 A 股增量資金重要來源。

Fed 周三公布 5 月利率會議決議，把基準利率調升 1 碼至 5% 至 5.25% 區間，寫下 2007 年 8 月以來最高紀錄，為去年 3 月啟動升息周期以來第十次升息。在 Fed 主席鮑爾釋出「今年不太可能降息」言論後，美股走勢急轉直下，標普 500 指數周三收盤跌 0.70%。

Fed 再升息會如何影響中國 A 股市場？中信證券認為，預估美債殖利率和美元指數可能會震盪偏弱運行，黃金仍有上行空間，投資人需警惕降息預期修正帶來的擾動。中信證券預料在美國經濟衰退到來前，美股仍有階段性反彈行情，但投資人需警惕衰退提前可能帶來下行壓力，而 A 股和港股的外圍流動性壓力可能會將進一步緩解。

華西證券說，短期來看，中國國內五一長假剛結束，加上上市公司業績步入密集發布期，市場情緒略偏謹慎，市場走勢可能出現階段性震蕩整固。就本季而言，中國經濟基本面反彈，有望進一步增強人民幣資產的吸引力，A 股底部仍堅實。

華西證券進一步表示，全年來看，海外經濟成長動力不足，歐美銀行業風險也出現進一步蔓延的風險，與海外主要經濟體對比，今年中國經濟將是提振全球預期的少數因素之一。從全球資金配置角度來看，中國經濟基本面反彈，可望增強人民幣資產的吸引力，而外資仍然是 A 股增量資金重要來源。

南方基金則表示，5 月很可能是 Fed 最後一次升息，隨著美國升息周期步入尾聲，美元指數和美債殖利率下行趨勢會更加明顯，加上強勁出口支撐人民幣，外資有望回流。