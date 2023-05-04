利機Q1 EPS 0.52元 執行長由張宏基升任

封裝材料通路商利機 (3444-TW) 今 (4) 日公布第一季財報，因客戶調整庫存影響，稅後純益 0.21 億元，季減 12.5%，年減 58.83%，每股稅後純益 0.52 元，受匯兌損失以及增資掛牌影響資本額增加等因素影響，每股稅後純益降至兩年多來低點。

另外，利機董事會今日也通過人事異動案，原總經理張宏基調任為執行長，原通路事業部資深副總黃道景則接任總經理，共同負責公司重大經營運作事項決策及管理。

利機首季營收 2.11 億元，季減 11.35%，年減 28.48%，毛利率 26.9%，季減 3.09 個百分點，年增 0.39 個百分點，營益率 4%，季減 7.22 個百分點，年減 7.61 個百分點，稅後純益 0.21 億元，季減 12.5%，年減 58.83%，每股稅後純益 0.52 元。

展望後市，利機認為，現階段市場對上半年景氣看法偏保守，今年第一季應是低點，第二季封測相關可望走出谷底，記憶體與邏輯產品則靜待下半年回溫。

利機今年 4 月營收 0.79 億元，月減 6%，年減 33%，累計前 4 月營收 2.9 億，年減 30%；利機補充，4 月營收下滑主因為各封裝廠因應清明連假，提前在三月底拉貨。