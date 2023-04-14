長榮最新海運打油詩 關鍵字「咬牙挺住」 等待Q3旺季不悲觀

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (14) 日召開法說會，總經理謝惠全給出各界矚目的最新海運市況打油詩「烏俄戰事一年餘，全球景氣陷低迷，無奈等待戰火熄，咬牙挺住冷風襲」，直指上半年整體市況看起來還是比較疲弱，保持審慎態度但並不悲觀，競爭力好的公司還是可獲利，預料第三季旺季有望復甦。

謝惠全說，第二季看起來雖尚處低點，相信可較第一季好一些，保持審慎但並不悲觀，並強調，即便運價走跌，競爭力好的公司還是可獲利。

截至目前，今年以來海運業營收跌幅約 60-70% 左右，謝惠全回應，運價在谷底已徘徊一陣子，近期見到反彈跡象，而運輸量也有部分回升，隨著庫存逐漸去化、傳統旺季到來，預料第三季旺季到來有望復甦。

謝惠全更強調，競爭力好的海運公司，在目前的市況中仍可繳出獲利成績。

目前航商與貨主正進行長約換約談判，謝惠全指出，預料美國線占營收比重仍會維持在過往的 60% 左右、歐洲線約 30%，惟今年因運費下滑，談判速度相對慢。

另外，由於 2M 聯盟 (馬士基 Maersk、地中海航運 MSC) 協議終止，被問及是否影響其他海運聯盟重組，謝惠全回應，長榮所屬的海洋聯盟 (OA) 合作融洽、產品組合具有優勢，已簽約到 2027 年，並不受影響。