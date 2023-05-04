TPK-KY Q1本業虧損收斂5成 EPS 0.25元

觸控模組廠宸鴻 TPK-KY(3673-TW) 今 (4) 日公告第一季財報，稅後純益 1 億元，季增 410%、年減 56.7%，每股純益 0.25 元；宸鴻也同步公告 4 月營收 54.65 億元，月減 15.5%、年減 19.8%；累計前 4 月營收 227.89 億元，年減 28.6%。

宸鴻第一季營收 173.24 億元，季減 20.5%、年減 31%，毛利率 4%，季增 0.6 個百分點、年增 0.1 個百分點；營業淨損 1.01 億元，較前季收斂 5 成，營損率 0.6%，也叫前季的 1% 改善。

宸鴻說明，第一季因全球筆電及平板電腦市場需求持續低靡、通路商去化庫存，平板電腦 (7-11 吋) 產品營收季減 30.4%、筆記型電腦 (11 吋 - 16 吋) 季減 28.3%。

不過，小尺寸 (7 吋以下) 產品營收季增 43.7%，主要是新款電子書產品拉貨及舊款智慧型手機需求增加所致；另外，因車載產品出貨恢復成長動能使大尺寸 (16 吋以上) 產品營收季增 28.9%。

銷貨成本來看，宸鴻表示，第一季原料成本為 142.3 億元，佔營收比重由前季 83.0% 降至 82.1%；人工成本 12.1 億元，比重持平上季 7.0%；折舊攤銷費用為新台幣 8.8 億元，較前季減少 5.1%，營業費用則降為 7.9 億元，季減 16.8%。

業外方面，宸鴻第一季淨利息收入約 9700 萬元，並認列外匯收益新台幣 6600 萬元，主要是公司積極進行無風險利率與匯率操作管理，加計其他業外收入包含投資收益及政府補助等，合計約 2.4 億元，也支撐獲利表現。