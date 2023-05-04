〈焦點股〉奇偶Q1獲利大躍進 股價直奔漲停收復月線

安控廠奇偶 (3356-TW) 受惠投資評價回升，業外收益大幅增加，推升第一季獲利大躍進，創 7 年多來新高，激勵今 (4) 日股價跳空漲停鎖住至 40.8 元，收復月線。

奇偶第一季營收 2.84 億元，季減 20.22%、年增 2.99%；毛利率 45%，季減 2 個百分點、年減 4 個百分點；營益率 5%，季減 8 個百分點、年減 5 個百分點；稅後純益 8979 萬元，季增 171.7%、年增 72.01%，每股純益 1 元。

公司說明，由於第一季列存貨備抵以及參展活動，因此第一季營業費用增加，不過業外受惠投資評價回升使業外收益大幅成長，推升整體獲利走揚。

展望今年，奇偶看好，美國制裁中國力道擴大，軟硬體結合的系統品牌產品，美國客戶有望加速使用，加上大環境復甦，美國大型專案動工，今年營運有望續揚。法人估，奇偶今年營收挑戰 15 億元，創 6 年來新高。

奇偶表示，今年 3、4 月在美國拉斯維加斯及台北參展，展出今年以溫感網路攝影機 Thermal Camera GV-TMEB5800、全景式網路攝影機 Panoramic GV-PDR8800/PBL8800，以及人臉辨識功能攝影門禁讀卡機、深度學習車牌辨識攝影機、全彩型、快速球型、魚眼、四鏡頭等多款網路攝影機、與 ONVIF 攝影機支援的 Linux 單機系統主機等新品。

此外，北美次品牌 UA 主推類比數位混合高解析單機系統 UA-XVR 系列及網路高解析單機系統 UA-SNVR 系列新品，強打 AI 影像智慧分析及人臉辨識功能，今年也將升級的 VMS 影像管理系統軟體，進化支援 AI 攝影機的事件整合與 GV-Cloud 雲端解決方案，為客戶的 AI 升級提供全面的軟體硬服務。