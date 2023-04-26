〈安全科技展〉理事長：資安、美中議題受重視 台灣走出國際最好時機

Secutech 2023 台北國際安全科技應用博覽會今 (26) 日登場，共吸引 12 個國家、260 家廠商共襄盛舉，台灣智慧安防工業同業公會理事長江添貴表示，隨著疫情趨緩，加上資安與美中貿易問題備受重視，現在是台灣廠商走出國際最好時候。

江添貴致詞提到，台北國際安全科技應用博覽會是搭起安防與國際的舞台，也讓台灣廠商走向世界，目前安控產品在 AI 領域應用廣泛，包括智慧城市、智慧交通、智慧工廠等。

此外，AI、影像科技的發展也帶動 AIoT、車聯網的進步，以及帶動日常生活、工程上的應用，如工程會使用的異物入侵監控等。

江添貴指出，過去三年疫情中，產業界沒有停下腳步，持續投入產品開發與改善製程，而隨著疫情趨緩後，加上資安問題備受重視、美中貿易等，也是台灣廠商走出國際的最好時候。

他也強調，台灣產品不輸國際知名品牌，很多國際品牌也是台灣代工生產出來的，要把 MIT 產品銷到全球各個角落。

Secutech2023 台北國際安全科技應用博覽會，透過子展「亞太智慧運輸展」、「台北國際智慧物聯建築與居家空間應用展」、「台北國際防火防災應用展」與「工業安全與管理年會」，共計 12 個國家、260 家參展商、511 個攤位，以及 19 場研討會，超過 107 場次，建構一場兼具深度及廣度的一站式安全採購盛會。

安全已邁入人工智慧時代，今年 secutech 特別設立「AI 創新應用走廊」，現場共 40 間相關業者展出超過百種 AI 及機器學習智慧應用、包括公共安全和醫學影像方案、城市交通治理、動 / 靜態行為分析、智慧工廠、AOI (自動光學檢測) 視覺檢測及暇疵檢測、AI 自動化流程管理、智慧振動診斷監測、智慧車牌辨識。