〈安全科技展〉昇銳美日車載系統訂單湧入 下半年出貨顯著跳增

安控廠昇銳 (3128-TW) 董事長江添貴表示，今年除了安防產品維持穩定成長外，車用影像輔助系統已取得日本、美國客戶訂單，並於下半年放量，將推升全年營收優於去年。

昇銳坦言，雖然大型專案持續進行，沒有太大變化，但因經濟情勢混亂、船期不穩、通膨等因素影響下，上半年營運表現平平，不過下半年車載應用將有明顯斬獲。

江添貴透露，智慧車載、車用影像輔助系統與日本客戶合作一年半來，出貨量逐步增加，隨著雙方信賴程度提高，今年訂單量大幅增加，另外美國客戶下半年也將有新訂單加入。

股利政策方面，昇銳去年受惠安全監控、智慧車載以及系統整合三大事業成長，全年每股純益 1.8 元。法人估，今年配息有望超過 1 元，配發率超過 5 成，殖利率可達 3%。

昇銳看準未來 AIoT 市場商機，規劃建置桃園二廠，江添貴表示，原本規劃 8.5 億元興建新廠辦大樓，但過去一年成本材料上漲，預算暴增至 10 多億元，因此重新更改設計。

江添貴說，重新設計後的廠房沒有那麼有科技感，而隨著近期鋼鐵等價格回檔，目前興建成本也有下降，下個月前會申請新的建照，預計明年底、後年初完工後，再花 2-3 個月進行設備裝機，2025 年第二季正式投產。

產能配置上，昇銳新廠維持增加 2 至 2.5 倍，未來全年營收力拚跳增至 20 億元。