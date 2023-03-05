奇偶迎兩成長動能 今年營收挑戰6年新高

安控大廠奇偶 (3356-TW) 看好，美國制裁中國力道擴大，軟硬體結合的系統品牌產品，美國客戶有望加速使用，加上大環境復甦，美國大型專案動工，今年營運有望續揚。法人估，奇偶今年營收挑戰 15 億元，創 6 年來新高。

奇偶表示，過去兩年轉單效益明顯，主要是 OEM 代工廠為主要受惠者，而公司聚焦在軟硬體結合的系統品牌產品，雖然功能性比當地產品強大，但對客戶來說需要時間熟悉與轉換，轉換時間至少需要一年。

此外，自美中貿易戰開打以來，持續布局軟硬體結合的系統品牌產品，預期今年效益將顯現，同時分食中國廠商釋出的市場分額。

奇偶主要布局美國、歐洲市場，去年受惠美國擺脫疫情陰霾，社區、飯店、大樓等大型標案動工，業績成長 2 成，今年遞延專案陸續復工下，美國業績有望再成長 15-20%。

法人看好，奇偶今年在品牌轉換效益發酵、美國市場專案陸續復工，今年上半年營運有望年增雙位數，全年則成長近 15%，回到疫情前水準，創 6 年新高。

奇偶去年第四季受到台幣升值衝擊，稅後純益 3305 萬元，季減 23.3%、年減 46.9%，每股純益 0.37 元；去年全年純益 1.07 億元，年減 39.5%，每股純益 1.97 元。