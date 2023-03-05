奇偶迎兩成長動能 今年營收挑戰6年新高

奇偶迎兩成長動能 今年營收挑戰6年新高。（圖：AFP）
奇偶迎兩成長動能 今年營收挑戰6年新高。（圖：AFP）

安控大廠奇偶 (3356-TW) 看好，美國制裁中國力道擴大，軟硬體結合的系統品牌產品，美國客戶有望加速使用，加上大環境復甦，美國大型專案動工，今年營運有望續揚。法人估，奇偶今年營收挑戰 15 億元，創 6 年來新高。

奇偶表示，過去兩年轉單效益明顯，主要是 OEM 代工廠為主要受惠者，而公司聚焦在軟硬體結合的系統品牌產品，雖然功能性比當地產品強大，但對客戶來說需要時間熟悉與轉換，轉換時間至少需要一年。

此外，自美中貿易戰開打以來，持續布局軟硬體結合的系統品牌產品，預期今年效益將顯現，同時分食中國廠商釋出的市場分額。

奇偶主要布局美國、歐洲市場，去年受惠美國擺脫疫情陰霾，社區、飯店、大樓等大型標案動工，業績成長 2 成，今年遞延專案陸續復工下，美國業績有望再成長 15-20%。

法人看好，奇偶今年在品牌轉換效益發酵、美國市場專案陸續復工，今年上半年營運有望年增雙位數，全年則成長近 15%，回到疫情前水準，創 6 年新高。

奇偶去年第四季受到台幣升值衝擊，稅後純益 3305 萬元，季減 23.3%、年減 46.9%，每股純益 0.37 元；去年全年純益 1.07 億元，年減 39.5%，每股純益 1.97 元。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+21.20%

$12,120

原投組報酬率

+14.37%

$11,437

投組標的成分

  • 40%

    晶宏

    3141

  • 20%

    盛達

    3027

  • 20%

    六角

    2732

  • 10%

    系微

    6231

  • 10%

    貝萊德世界科技基金 A2

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞