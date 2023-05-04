配合台系EMS廠越南投資腳步 周邊PCB及PCBA廠動起來

配合包括仁寶 (2324-TW)、鴻海 (2317-TW) 及和碩 (4938-TW) 等 EMS 廠在越南投資腳步，周邊供應鏈包括 PCB 及 PCBA 廠都動起來，包括健鼎 (3044-TW) 及昇貿 (3305-TW) 都採取併購當地現有廠的動作，昇貿在越南的焊錫供應，將以買下在地既有鍚廠的策略，預計下半年納入昇貿營收。

昇貿去年第四季出現虧損，並已公布 2023 年首季財報，單季營收 14.98 億元，毛利率 15.11%，季增 7.47 個百分點，年增 2.97 個百分點，稅後純益 4175 萬元，較上一季轉盈，年減 89.16%，每股純益 0.31 元。

對 EMS 切人越南市場設立生產陸地，昇貿早已密切注意並設立業務據點，而昇貿的最新決策，則以採取併購當地現有廠的動作，尋求快速取得產能以配合 EMS 廠的擴張動作，將以買下在地既有鍚廠的策略，預計今年下半年納入昇貿營收。

在 PCBA 廠部分，台表科將斥資 1500 萬美元在越南投資新產能，也是台表科繼印度之後，在海外開拓設置的新生產線，越南新廠產能預計今年陸續開出。

台表科 2022 年全年營收以 684.55 億元改寫歷史新高，年增 4.16%，公司也規劃在海外新增墨西哥及越南新廠，配合客戶的需求。

台表科生產線目前有 220 條 SMT 線，分別在台灣、中國大陸東莞、蘇州、寧波、廈門、咸陽、合肥、重慶、成都及印度，2023 年預估將建置越南河南省及墨西哥 Monterrey 廠，總產線將擴增至 230 條。

至於 PCB 廠方面，健鼎取得先機，健鼎以象徵性的 1 美元價格購併越南同奈省日系 PCB 廠，並已完成股權移轉，預計在改善製程後投入包括伺服器板等產品的生產，這也是 PCB 月產能達千萬平方呎的健鼎首度跨出兩岸布局。

健鼎對於東南亞的執行投資案已有多年考察經驗，此次以 1 美元購併位於越南同奈省邊和工業區日系 PCB 廠，已經完成官方的股權移轉流程，並由大陸無錫廠副總經理呂正明出任負責人，預計再投資 1-2 億元改善製程，屆時可投入包括伺服器板等多層板產品的生產。