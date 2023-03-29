台灣大提行政訴訟 林之晨：若繳回頻譜應有補償措施

國家通訊委員會 (NCC) 有條件通過兩大電信合併案，並要求業者明年 6 月底前繳回、轉讓超標頻寬，對此，台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨今 (29) 日表示，已向台北高等行政法院提出訴訟，盼能保留頻譜，若仍需要繳回應有補償措施。

林之晨指出，合併案處份書內容提到要求無償自主繳回頻譜，或是交移、轉移頻譜，不過交移或轉移需要看同業意願，非台灣大能單獨處理，董事會認為整體行政程序有爭議，因此在 3 月 17 日提出訴訟。

林之晨補充，台灣之星重金得標的 900MHz 頻譜，卻遭處份要求自主繳回，等於剝奪得標者權益，此舉就像「跟政府買土地，卻要你無償繳回」，若要繳回頻譜，應要有補償措施。

他進一步分析，雖然行政訴訟可能要 3-5 年才會有結果，但若最終無法保留頻譜，盼取回頻譜殘餘價值，約 5-15 億元。此外，期盼公平會可以加速審查合併案，期望合併基準日落在第三季。

NCC 要求明年 6 月 30 日前繳回超額頻譜，台灣大與台灣之星的網路合併整併是否受到影響，林之晨對此表示，NCC 認為通過合併案就可以展開網路整併，不過詢問數位部與公平會後，是需要等到合併基準日後才能開始執行。

至於整併效益方面，林之晨說，未來兩家業者合併後，將關閉台灣之星原有 3G 基地台，一年可省下 7000 萬度的電，此外，電信業者從 5 家變成 3 家，每年潛在省電度數也有約 2 億度。