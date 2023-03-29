台灣大賦能智慧農業 助產銷一條龍效率提升3倍

台灣大 (3045-TW) 今 (29) 日舉辦「Tech The Dreamers 科技 ‧ 夢想 +」第二屆成果發表會，以科技創生促進生物多樣性運用 ICT、IoT 技術，為農友從「產」到「銷」一條龍助力，預計可以幫助農友提升至少 3 倍的出貨效率。

台灣大扶植「直接跟農夫買」、「阿龜微氣候」兩大友善農耕團隊，挹注 200 萬科技夢想金，並協助開發農友訂單後台管理系統「幫農事 App」，以及為農友設置「IoT 環境數據感測設備」，翻轉農業人力短缺、被動靠天吃飯以及科技近用不足等痛點。

此外，透過台灣大 IT 攻城精英、後勤團隊在過程中輔以資訊力、行銷力，為農友從「產」到「銷」一條龍助力，預計可以幫助農友提升至少 3 倍以上的出貨效率、縮短消費者三分之一的等待時間。

林之晨表示，與兩個致力台灣農業發展的年輕農友合作，扶植「直接跟農夫買」、「阿龜微氣候」兩大農耕團隊，槓桿台灣大的科技力天賦，為台灣農業人力短缺、年齡嚴重斷層等問題，提出科技解方，共同推動台灣智慧友善農耕，促進生物多樣性。

林之晨進一步表示，透過第二屆「Tech The Dreamers 科技 ‧ 夢想 +」，看見兩個年輕團隊為台灣智慧農業的付出，因此台灣大也響應「直接跟農夫買」的「養一桌食物」計畫，認養新竹尖石鄉本土無農藥栽培奇異果樹，邀請民眾與農夫共同承擔氣候風險，以行動支持科技培育友善環境、促進生物多樣性。

此外，遠傳電信於 22 日舉辦全台首屆「電信業經濟活動生物多樣性影響研習會」，邀請中央研究院生物多樣性研究中心 7 名研究人員推廣生物多樣性的重要性，除了就電信業經濟活動對生態環境影響進行評估及討論，遠傳也邀請 300 多家供應商夥伴共同響應，期望一起找出能兼顧經濟發展、同時降低經濟活動對生態系統衝擊的解決方法。