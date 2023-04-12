〈電信三雄財報〉兩大業務成長 遠傳首季每股賺0.85元 超越財測目標

電信三雄自結數陸續出爐，遠傳 (4904-TW) 今 (12) 日公告，受惠用戶持續升級 5G 帶動行動服務營收走揚和新經濟業務穩定成長，3 月營收、獲利優於去年同期，每股純益 0.29 元；第一季純益同步雙增，每股賺 0.85 元、超越財測目標。

遠傳 3 月營收 73.34 億元，月增 2.4%、年增 3.2%；EBITDA 27.09 億元，月增 3.%、年增 6.2%；稅後純益 9.37 億元，月減 4.5%、年增 13.4%，每股純益 0.29 元。

第一季營運方面，營收來到 223.05 億元，季減 8.5%、年增 1.8%；EBITDA 79.45 億元，季增 0.8%、年增 5%；稅後純益 27.54 億元，季增 8.1%、年增 18.4%，每股純益 0.85 元。

遠傳說明，第一季自結每股純益 0.85 元，年增 18.4%，若排除去年業外一次性利益，年增率為 12.2%；2023 年第一季營收、合併 EBITDA、EPS 皆超越財測目標，EPS 達成率為 117%。

受惠國門開放、預付卡用戶逐漸回溫，遠傳 3 月總用戶數、月租型用戶數均呈現正成長趨勢，總用戶數達到 717.2 萬戶，且行動通訊業務穩健向上，不僅行動服務營收年成長率達 3.9%，客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 持續穩居業界之冠，年成長率達 2.3%，雙雙締造連續 25 個月正成長。

遠傳數位轉型效益延續，3 月新經濟營收年增 13%，維持雙位數成長，主要成長動能來自企業客戶的資通訊服務，以系統整合專案表現最為亮眼；個人用戶部分，遠傳 friDay 購物維持雙位數的成長，電信帳單代收服務以及遠傳守護網也都有不錯佳績。

遠傳發揮 5G 大人物 (大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與研發技術力，以「淨零數位雙轉型」為主題參加「2023 智慧城市展」，展出逾 20 項創新科技應用場景及解決方案，首次公開的「元宇宙數位治理」管理場景也成為展場焦點之一。

其中遠傳 5G 遠距診療服務至今已在 12 個縣市的 35 個偏鄉衛生所實施，嘉惠 261 個偏鄉村里的民眾，榮獲「智慧城市創新應用獎」殊榮，展現領先業界的科技創新實力。此外，遠傳也與台北市電腦公會及 49 家企業共同成立「多元宇宙應用聯盟」，致力促進台灣成為元宇宙最佳實踐及體驗場域，加速產業數位轉型。

遠傳長期關注氣候變遷及環境永續議題，連三年榮獲 CDP 供應商氣候變遷議合管理績效全球前 8%，為全台唯一連續第三年躋身 CDP 供應商議合「領導級 A 級」的電信業者；正式加入全球再生能源倡議 RE100，承諾將在 2040 年達到全公司 100% 使用再生能源的目標。