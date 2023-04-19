全台消防救護首創 遠傳攜北市、澎湖打造5G跨海急救聯防

遠傳 (4904-TW) 今 (19) 日宣布，攜手臺北市政府消防局、澎湖縣政府消防局，打造全台消防救護首創 5G 跨海急救醫療聯防，遠傳總經理井琪表示，上線 4 個多月來服務次數超過 200 次，消防醫療分數也從 70 分提升至 90 多分。

井琪指出，遠傳響應國家公共衛生政策，自主開發「5G 遠距診療平台」，2020 年推出全台第一個 5G 遠距診療並積極拓展據點，將醫療資源帶進偏鄉與離島，迄今已遍及 12 縣市、35 鄉鎮。

井琪強調，在分秒必爭的緊急救護時刻，5G 低延遲、高解析傳輸是實現即時救護指導的關鍵，很榮幸能與臺北市政府消防局、澎湖縣政府消防局共同建立起「5G 跨海急救醫療聯防」機制，爭取黃金救援時間，運用資通訊科技提升救護品質。

臺北市政府消防局於去年推動「5G 急救醫療聯防救護車」視訊會診機制，上線至今近半年，運用遠傳「5G 遠距診療平台」，進行線上緊急救護指導與判斷，獲得消防局救護團隊的肯定，進而促成此次跨海三方合作。

臺北與澎湖 5G 救護車視訊聯防是運用 5G 通訊跨越臺灣海峽，澎湖縣白沙消防分隊的救護團隊可透過智慧裝置車載式攝影機第一視角，搭配骨傳導抗噪耳機，即時傳送救護車內高清影像及資訊，同步連線至臺北市的高級救護分隊，以 5G 遠距即時救護指導，協助澎湖縣的第一線救護人員強化到院前的急重症處置，提升急救成功率。

遠傳「5G 遠距診療平台」多次受到第三方肯定，為臺灣第一個通過美國健康保險流通與責任法（HIPAA，The Health Insurance Portability & Accountability Act）合規性驗證的通訊診療平台，並取得 ISO27001、CSA STAR 雲端資安等多項認證，同時陸續榮獲 2021 國家醫療品質獎、2022 國家新創獎、2022 數位轉型鼎革獎等多項殊榮。

「5G 遠距診療平台」應用場域從偏鄉衛生所延伸至緊急救護，包含協助童綜合醫院支援白沙屯媽祖進香活動「5G 急診視訊救護」、與成大醫院急診部合作「院前救護 5G 智慧行動急診多方會診平台」、攜手臺北市政府消防局打造的「5G 急救醫療聯防救護車」等實績。