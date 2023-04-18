元太李政昊：今年電子紙市場一季比一季好

元太 (8069-TW) 董事長李政昊今 (18) 日獲頒 2023 年潘文淵文教基金會 ERSO Award，會後指出電子紙市場可望一季比一季好，全年將小幅成長，預期明年市況將會好很多。

細分應用，李政昊認為，今年電子標籤 (ESL)、廣告看板及 ESG 相關應用需求持續強勁，消費性電子則因全球景氣不是特別好，需求不如預期，因此也受到一些影響。

展望後市，李政昊看好，淨零趨勢對電子紙市場成長有所幫助，元太即是該效應的受益者，今年將持續受惠，並看好明年市場狀況會比今年好很多。

李政昊授獎時表示，電子紙是超省電低碳排的顯示技術，在永續浪潮趨勢下，元太將持續攜手全球生態圈夥伴，再擴大電子紙產品市場，共同推動電子紙應用更加普及，以低碳智慧電子紙打造更美好的淨零碳排永續社會。

同時感謝潘文淵基金會及遴選委員的肯定，元太立足臺灣、佈局全球，透過全球團隊協力合作持續開發及精進電子紙材料與技術，讓電子紙產品能更貼近大眾生活應用。

ERSO Award 為表彰對臺灣半導體、電子、資通訊、光電及顯示等產業有傑出貢獻的人士，自 2007 年起設立，由潘文淵文教基金會主持，聘請工研院電光及資通所歷屆所長暨專業人士等擔任委員，遴選出年度得獎者。

ERSO Award 今年邁入第 17 年，共已表彰 55 位臺灣產業傑出領導人，期望延續科技人才開創產業的精神，帶動新科技產業創新發展。