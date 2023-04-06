元太推全彩電子紙 預計2024年量產上市

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (6) 日宣佈，推出全彩電子紙 E Ink Spectra 6 技術，適用於店內廣告、室內看板或取代任何紙質海報看板，提供反射式顯示器前所未有的色彩飽和度和鮮豔度，並媲美當今最先進的紙質彩色列印機的色彩效果，預計 2024 年量產上市。

元太 E Ink Spectra 6 採用 Spectra 技術平台為基礎，目標為所有紙質海報看板提供如印刷品質的替代品，包括 POP 展示、看板、海報以及店內廣告，此次技術強化顏色光譜 (Color Spectrum) 及先進的彩色成像演算法 (color imaging algorithm)，可提供全彩顯示以增進商品廣告和行銷效果。

董事長李政昊表示，元太不斷精進彩色電子紙技術，E Ink Spectra 6 技術的誕生是多年來持續研發並改善電子紙技術的成果代表之一，將為廣告看板帶來更豐富飽滿且生動鮮豔的色彩表現，也為看板裝置提供超低耗電的解決方案，讓客戶實現低碳永續發展目標。

E Ink Spectra 6 彩色電子紙的解析度已優化至 200 PPI，對比度為 30:1，可在攝氏 0 至 50 度的溫區運作，在畫面顯示部份可以採用 E Ink Sparkle 設計局部圖像閃爍效果，透過局部動態影像特效，突顯廣告訊息傳遞，幫助廣告商達到更吸睛的產品宣傳效益。

元太 E Ink Spectra 6 預計提供多種顯示尺寸，讓客戶根據不同的應用場景挑選合適的尺寸大小，預計 2024 年量產上市，並率先在今年 4 月 19 日至 21 日的 Touch Taiwan 2023 首度曝光。

元太補充，低碳智慧轉型的趨勢正加速零售業者採用數位看板的驅動力，採用超低耗電的電子紙顯示器，可使零售及廣告業者在提供即時動態訊息更新的同時，仍能實現其永續發展目標。

元太比較使用紙張、液晶螢幕和電子紙螢幕廣告牌對二氧化碳排放的影響，若全球有 3000 萬個 10 吋電子紙標籤做為促銷廣告牌，每個電子紙廣告牌每日更新 4 次畫面並使用 5 年，使用電子紙廣告牌可較液晶廣告牌約降低 1.2 萬倍的 CO2 排放量，若相較於傳統紙質促銷海報，更可降低約 6 萬倍的 CO2 排放量。