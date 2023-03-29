元太攜手日本Sharp 推電子紙海報看板

電子紙大廠元太科技 (8069-TW) 今(29)日宣布，攜手日本數位看板廠 Sharp，合作推出電子紙海報 (ePaper Poster) 看板應用。



元太科技和 Sharp 3 年前即展開合作，目標是結合各自的優勢，透過電子紙數位海報的普及，為碳中和時代做出貢獻。Sharp 將於 4 月初在日本市場推出 42 英寸黑白電子紙數位海報顯示器 (ePoster)。



電子紙數位海報不僅在顯示時零耗電，運用反射式顯示技術反射環境光線來顯示圖像，在越明亮的環境下，顯示效果越佳。電子紙數位海報顯示器非常輕薄，Sharp 將運用自身在數位看板的安裝和營運的專業，以及遍及全日本的服務網絡，為以前難以安裝數位看板牌區域的紙質海報替換成電子紙數位海報。



未來雙方合作不僅將致力於開發大尺寸或彩色的電子紙顯示器，也計畫開發電子紙海報市場，擴大全球電子紙看板業務。



元太研究使用紙張與使用電子紙顯示裝置對 CO2 的影響。研究結果顯示，使用電子紙螢幕的裝置可為地球節省碳排放。過去 7 年，全球已安裝約 6 億個約 3 吋左右的電子紙標籤，假設每天更換 4 次價格資訊計算，使用紙質標籤所產生的二氧化碳排放量是電子紙標籤的 3.2 萬倍。

