CCL廠Q1獲利 台光電EPS 1.44元 台燿單季每股虧損0.77元

台光電董事長董定宇。(鉅亨網記者張欽發攝)
台光電董事長董定宇。(鉅亨網記者張欽發攝)

專業 CCL(銅箔基板) 廠陸續公布 2023 年首季獲利，其中台光電 (2383-TW)今 (2023) 年第一季稅後純益 4.79 億元，每股純益 1.44 元，而今 (3) 日公布財報的台燿 (6274-TW) 首季稅後虧損 2.06 億元，爲 13 年以來首見的單季虧損，每股虧損 0.77 元。

台燿 2023 年第一季營收 36.53 億元，毛利率 18.48%，季減 1.89 個百分點，年減 2.12 個百分點，稅後虧損 2.06 億元，爲 13 年以來首見的單季虧損，每股虧損 0.77 元。

而台光電日前公布， 2023 年第一季營收 73.59 億元，毛利率 21.36%，季減 5.49 個百分點，年減 3.62 個百分點，單季稅後純益 4.79 億元，季減 65.66%，年減 63.77%，每股純益 1.44 元。

台光電指出，AI server 產品在美系大廠的帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商紛紛設計導入，AI server 相關材料出貨量持續攀升，預計營收貢獻將年增 30% 以上。在高速運算的網通及 AI server 材料大幅出貨帶動下，2023 年網通類產品營運將延續強勁成長動能，營收佔比持續提高。

聯茂 (6213-TW) 尚未公布首季財報，但第一季營收 62.58 億元也偏低，董事長陳進財指出，聯茂泰國設廠案已在設計，預訂今年下半年動工，同時，聯茂對新伺服器板的大量出貨，要等今年第四季才見得到。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+29.22%

$12,922

原投組報酬率

+21.27%

$12,127

投組標的成分

  • 40%

    資通

    2471

  • 20%

    欣興

    3037

  • 20%

    安勤

    3479

  • 10%

    事欣科

    4916

  • 10%

    富邦臺灣中小A級動能50ETF基金

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞