精成科擬配發2.6元股息創34年新高 首季EPS 1.26元

瀚宇博 (5469-TW) 轉投資精成科 (6191-TW) 去 (2022) 年每股純益達 5.24 元，今 (3) 日公布對去年盈餘擬配發每股現金股利 2.6 元，股利額創 34 年新高，以今天精成科收盤價 33.95 元計算，現金殖利率達 7.65%。

同時，精成科今天也公布 2023 年第一季財報，營收爲 52.58 億元，毛利率 21.4%，季增 0.84 個百分點，年增 3.8 個百分點，稅後純益 5.94 億元，季增 16.02%，年減 12%，每股純益 1.26 元。

精成科 2022 年全年營收 242.51 億元，毛利率 17.83%，稅後純益 24.73 億元，年減 14.48%，每股純益 5.24 元。

精成科目前在馬來西亞擁有 25 萬平方呎的 PCB 產能，及 3 條 SMT 線，已在當地取得約 6000 坪的新建廠用地，預計在當地投資興建月產能 30 萬呎新廠，規劃明年第四季或 2024 年第一季裝機，主要服務日本車廠客戶及馬國當地廠商需求；至於現有的 3 條 SMT 線也將視需求進行擴充。

精成科目前廠區涵蓋台灣、日本、馬來西亞及中國大陸的重慶、江蘇昆山、廣東黃江等地，其中昆山廠已擴充完畢。