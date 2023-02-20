〈環宇法說〉產業展望普遍謹慎 今年營收拚優於去年

環宇 - KY(4991-TW) 今 (20) 日召開法說，展望未來，環宇總執行長暨總裁安寶信說，今年整個半導體產業展望都比較謹慎，對環宇來說也會相對謹慎，尤其認為今年還是蹲好馬步、練基本功的一年，同時將爭取更多機會、力求突破，目前看首季營收將與去年同期相當，全年營收則可望略優於去年。

安寶信說，去年營收並未達到原先預期，主因是有一個戰略性光電代工客戶需求緩下來，且其財務尚需整理，因此拖累環宇營運，不過目前期待 3 月初法院核准重整計畫後，將重新評估該項合作，此外，中國資料中心需求在去年下半年無預警放緩也是導致營運不如預期的原因之一。

展望今年，安寶信看好，今年開始發酵的 GaN、BAW filter(濾波器) 業務將持續成長，且相關產品的毛利較高，將成為營運一大動能，至於競爭較為激烈的 KGD 產品、資料中心市場狀況，則估要到今年下半年才可望回溫。

安寶信進一步指出，今年環宇將強化高產品單價 (ASP) 的產品布局、降低費用成本、瞄準美國晶片科學法案 (CHIPS and Science Act) 爭取商機，同時轉投資事業也可望漸入佳境，強調今年是關鍵的一年，將力拚合資企業在今年第四季達到單季損益兩平的目標。

環宇目前主要轉投資事業包含晶成半導體、常州承芯、上海宙鎵等，截至去年年底環宇各持有約 42.06%、24.21%、48% 股份，其中，上海宙鎵因資本投資較小，去年已有小幅獲利，而晶成半導體、常州承芯則力拚在今年第四季達單季損平、明年全年拚損平。