貸款有訣竅 專家教你必知的信貸眉角

正所謂：一文錢難倒英雄漢，很多人急需用錢的時候，又不好意思找親朋好友開口，此時，便會向銀行申請小額信貸。不過，有些人可以申請到較高的額度，利率又較低，是有何訣竅嗎？

申請信貸 2 大條件很重要

信用貸款是屬於無擔保抵押貸款，多是針對微型企業或者個人，不過，申請的時候，未必人人都能夠核貸成功，有些原因是借款人條件不夠。那麼，申請信貸最重視哪些基本條件呢？穩定工作與信用狀況兩大條件最重要，銀行會據此綜合評估，提供適用的利率及額度。

具有穩定工作的人，申貸成功機率較高，例如公家機關、500 大企業、專業人士 (如醫師、律師) 等等，要比中小企業員工容易申請。主要是銀行很重視還款能力，工作穩定者，越有能力支付每個月的貸款，也就越容易核貸通過；反觀，職務不穩定，亦或收入不穩定、流動性高的人，銀行要求自然較為嚴格。一般而言，年資久、收入高的人，貸款額度較高，也較能享受到優惠利率。

此外，申請信貸時，銀行會透過聯徵中心檢視個人信用狀況，評估其還款能力。與銀行有往來關係，信用正常者，核貸成功的機率會較高。值得注意的是，沒有負債、沒有貸款的人，看起來似乎信用良好，但未必可以申貸成功。因為信用紀錄空白者，銀行無從判斷還款能力與信用狀況，恐將因而被拒貸。

由於數位金融崛起，讓信貸申請更為簡便，只要備妥身分證正反面影本、工作證明 (識別證或在職證明或其他可證明文件)、所得證明 (薪轉存摺、扣繳憑單、薪資證明或其他可證明文件)，透過網路平台即可線上申請，徵審人員將根據申貸者檢附的財力證明審核，文件越完整，越有利於審核，撥款速度也很快。

快速申辦就是這麼容易

以玉山銀行 e 指信貸為例，透過手機就可以線上申請，最快 3 分鐘完成資料填寫，最快 1 天可得知審核結果，相當方便；若想要了解申貸進度，或者有補件、調閱相關文件之需求者，可到玉山銀行網站輸入相關資料，並取得驗證碼完成驗證，即可查閱相關資訊。而且只要簡單 3 個步驟，線上就能簽約對保，不用舟車勞頓到分行排隊抽號碼牌，就能輕鬆取得資金，線上對保完成後，最快 2 小時撥款。

提升信用評分攻略大公開

信用評分如同個人信用履歷，是銀行根據申貸者在聯徵中心的信用資料、個人基本資料、財力證明等資料，進行量化後演算而出的分數，反應了申貸者能否準時還款的信用風險程度，因此，信用評分會隨著時間點不同，而有所變動。

如何提升信用評分，增加信貸核貸成功機率呢？玉山銀行建議，可以掌握五大

攻略。

一是擁有穩定的工作：工作穩定性是信貸很重要的評斷關鍵，一般來說，上班族在同一公司做滿 6 個月以上，甚至 1 年以上，會被認為有較好的還款能力，核貸機率較高。若能提供充足的財力證明，例如薪轉單、所得稅扣繳憑單，也會有加分效果喔！

二是創造良好信用履歷：信用狀況也是核貸成功與否的關鍵，因此，千萬別留下不良紀錄。例如信用卡最好使用一年以上，且每期全額繳清，不要只繳最低應繳金額，同時要減少預借現金的使用率，並避免超額刷卡，才能保持良好的信用。不管是刷卡，或是有房貸、信貸等貸款，都要按時繳款，證實擁有良好的還款能力，若不小心延遲時間繳款，也會影響到信用評分。

三是注意個人收入及債務比例：負債比 (每月要繳交的貸款金額 / 每月薪水收入) 建議不要高於 70%，也不要短期內快速增加負債，如信貸、信用卡循環等，容易增加信用風險，降低評分。因為每申請一次貸款或信用卡，個人申請調閱聯徵的次數皆會被記錄，短期內次數越多，擴張信用風險就會增加，故要避免短時間內，申請多張銀行信用卡或多筆貸款。此外，也盡量不用現金卡，如果只使用現金卡，信用擴張風險較高，不妨改以信用卡作為支付工具會較好。

四是建議與銀行信用往來關係：社會新鮮人、家庭主婦、小型商家老闆、計程車司機等族群，由於很多沒有使用過信用卡或是消費性信用貸款，而被銀行視為信用小白而拒貸。因此，為了增加核貸機率，不妨可以透過申辦數位帳戶、信用卡，與銀行建立往來關係，開始累積良好的信用紀錄。若怕信用卡申請也會因為信用紀錄空白而被婉拒，可以先洽詢薪轉銀行申辦，過件的成功機率較高。

五是薪轉存摺明細也有加減分效果：有些人會在存摺上記錄每筆金額的用途，對提升信用評分也有一些幫助。同時，要避免月光族、百元提款等減分行為，薪資入帳前幾天時，存款餘額不滿千元，又或者是存款餘額不滿千元時，仍持續提領百元鈔票，都可能會讓信用評分受到影響。

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