〈環宇法說〉去年Q4業內外虧損擴大 全年每股虧8.53元再探底

環宇 - KY(4991-TW) 今 (20) 日召開法說，並公布去年第四季財報，受光電代工客戶營運、庫存調整，加上中國資料中心需求放緩，本業仍虧損，加上業外認列轉投資損失，單季稅後虧損擴大至 3.92 億元，每股虧損 3.56 元，累計去年全年虧損 9.39 億元，每股虧損 8.53 元。

環宇去年第四季營收 3.54 億元，季增 3.62%、年增 14.85%，毛利率 13.44%，季減 9.52 個百分點、年減 8.06 個百分點，主因是認列存貨跌價損失、低毛利產品出貨較多影響，營益率 - 21.59%，本業虧損較上季擴大，加上業外認列轉投資虧損，稅後虧損擴大至 3.92 億元，每股虧損 3.56 元。

累計環宇去年營收達 13.33 億元，年增 7.9%，毛利率 23.61%，年減 4.37 個百分點，營益率 - 10.3%，稅後虧損 9.39 億元，均較去年擴大，每股虧損 8.53 元。

業外方面，環宇說明，去年第四季業外損失約 3.19 億元，最大項仍是轉投資虧損，依投資比例認列晶成半導體損失約 1.2 億元、常州承芯損失 1.59 億元，上海宙鎵認列約 390 萬元利益；持股方面，環宇截至去年年底持有晶成半導體、常州承芯、上海宙鎵各約 42.06%、24.21%、48%。

產品營收比重方面，環宇去年第四季自有品牌 (KGD) 光電元件產品比重約 24%、光電晶圓代工占 23%，無線射頻代工相關占 53%，而 KGD 終端應用中，數據中心約占 85%，基站、PON 則各占 11%、4%。