〈環球晶法說〉徐秀蘭：Q2營運面臨挑戰 下半年需求可望復甦

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今(2)日召開法說，董事長徐秀蘭表示，第二季 8 吋、12 吋產能鬆動，稼動率由滿載降至 9 成以上，營運可能面臨挑戰、將不如第一季，但預期下半年需求可望復甦。

徐秀蘭指出，受庫存堆積、消費性電子需求下滑等多重因素影響，第二季客戶需求放緩，希望延遲拉貨的產品增加，預估 8 吋、12 吋產能利用率仍可維持 90% 以上，6 吋去年第四季就未滿載、目前則約 70%，第二季營收將低於第一季。

展望下半年，徐秀蘭認為，第三季營收可望優於第二季，下半年一定會比上半年好，但目前能見度還是不高，成長幅度無法確定。

徐秀蘭指出，大多數客戶庫存都在下降，但速度較預期慢；從各應用來看，除記憶體領域需關注客戶端庫存調整情況，其他領域主要觀察下游需求是否回溫。

談及新長約，徐秀蘭坦言，電力成本持續增加，包括日本、義大利與台灣等地都是如此，導致成本較預期高，與客戶談新長約時，一定會將新增加的成本納入考量，同時也正採取許多措施，以降低製程成本。

擴產進度方面，徐秀蘭表示，部分廠區擴產計畫可能延遲 1 至 2 季，美國德州新廠依計畫推進中，預計 2025 年第 1 季量產；義大利擴產部分，與歐盟政府溝通良好，仍在等待正式結果。

