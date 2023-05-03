【熱點時評】金價本周能重返2000大關上方嗎？

自 4 月 17 日以來，現貨黃金基本陷於 46 美元波動區間內。

過去兩周金價在 1900-2000 高段區域獲得支撐，但一直未能企穩於 2000 重要心理關口上方。

不過，這種不溫不火的局面或很快被打破，本周密集的市場熱點可能帶動黃金市場出現向上或向下重大突破行情。

以下是未來四天可能對金價產生重大影響的四個基本面大事件 ：

■周二，5 月 2 日：歐元區 4 月通膨數據

歐元區 CPI（消費者價格指數）是衡量總體通膨變化的指標，預計 4 月 CPI 年率初值為 7%。

如果實際讀數符合預期，則說明 CPI 同比增速較 3 月份 (6.9%) 略微加快。

另一種情況，如果官方 CPI 數據明顯低於 7%，則表明整體通膨正在緩解，這將削弱市場對歐洲央行進一步升息的預期。

這樣的情形將抑制歐元而提振美元，進而拖累以美元計價的現貨黃金。

歐元區通膨低於預期 = 歐元走弱 = 美元走強 = 金價下跌

■周三，5 月 3 日：聯準會利率決議

市場普遍預期聯準會將再次宣布升息 25 個基點。若出現其他情況（不升息 / 升息 50 個基點）對全球交易員和投資者而言將是極大的意外！

更重要的是，市場迫切想知道此次升息是否是聯準會本輪緊縮周期的最後一次升息。

若聯準會主席鮑威爾確認利率達到峰值，則美元可能走軟，金價有望重返 2000 大關上方。

從金價和聯準會利率決議的關系看，黃金是零孳息資產，若升息程度高於預估水平，則對美元有利，對黃金不利。

如果市場感覺到聯準會今年下半年降息的可能性越來越大，則美元可能貶值，黃金可能創出新高！

聯準會升息結束 / 聯準會在 2023 年晚些時候啟動降息 = 美元走弱 = 金價有望重返 2000 美元上方

■周四，5 月 4 日：歐洲央行利率決議

市場普遍預計歐洲央行將把基准利率上調 25 個基點（與聯準會升息幅度相同）。

然而，如果歐洲央行意外選擇升息 50 個基點（市場預測發生這種情況的概率為 11%），或者如果歐洲央行行長拉加德強化鷹派姿態（尤其是如果周二歐元區 CPI 數據遠超市場預期），那麼同樣適用下面的公式：

歐洲央行立場更加強硬 = 歐元走強 = 美元走弱 = 以美元計算的金價走高

■周五，5 月 5 日：美國就業數據

分析師預計美國 4 月非農就業人數將增加 18 萬人，若實際讀數遠高於預期，則可能拖累金價下行。

如果有進一步跡象表明勞動力市場在聯準會持續升息（自 2022 年第一季度以來已累計升息 475 個基點）之下保持強勢，那麼聯準會在本周之後或仍難以停下升息腳步。

此外，如果 4 月份失業率環比持平（3.5%），保持相對低位，那麼將推升人們對聯準會維持鷹派立場（繼續推進升息）的預期。

非農強於預期 = 聯準會進一步升息 = 美元走強 = 金價走弱

現貨黃金關鍵技術位

支撐位：

■1970-1980 美元中段：近期交易區間的下軌

■66 美元： 2 月初觸及的周期高點

■1934 – 1949 美元區間: 3 月 - 4 月初支撐位

下行風險方面，只要市場不放棄聯準會今年晚些時候將不得不開始降息的預期，現貨黃金下跌空間料有限。

阻力位：

■2,000 美元：重要心理關口

■14 美元：4 月 5 日盤中高點

■36 美元： 一年高點 (自 2022 年 3 月以來)

金價在 2000 美元大關上方停留的時間越長，則創出記錄新高的可能性就越大！

在作者下筆時，彭博社的模型顯示，未來一周內現貨黃金波動於 1938.70 - 2034.74 美元區間內的可能性為 72%。

本周的重磅事件將對黃金未來幾周和幾個月的表現產生重大影響。

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