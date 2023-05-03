〈貴金屬盤後〉美銀行業動盪支撐 金價收在4月中旬以來高點

黃金期貨周二 (2 日) 收在 2000 美元以上，美國區域銀行業動盪再起，使金價在聯準會 (Fed) 決策出爐前夕獲得支撐。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 31.10 美元或 1.6%，報每盎司 2023.30 美元，創 4 月 13 日以來最高價。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「銀行業疑慮回籠... 移除了 Fed 考慮 6 月再度升息的風險。」

第一共和銀行 (FRC-US) 遭主管銀行接管，並把資產賣給摩根大通銀行，成為美國自 2008 年以來最大規模銀行業倒閉案。投資人擔憂其他中型銀行可能還有未爆彈，美國地區銀行股周二普遍下挫，美債殖利率下滑。

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 已經展開為期兩天決策會議，預定台灣周四凌晨宣布決議，市場普遍預期升息 1 碼 (25 個基點)。

經濟學家預期，這 5 月可能是整個緊縮周期最後一次升息。投資人則押注 6 月降息 1 碼的可能性為 15%，並且不再預測 6 月可能再度升息。

雖然黃金被視為經濟動盪時期的避險工具，但升息會打壓黃金這類不孳息資產的魅力。

Abrdn ETF 投資策略主任 Robert Minte 預測，若 Fed 暗示暫停升息循環，金價可能漲到每盎司 2300 美元。他並舉 2018 年為例，Fed 停止升息後，金價狂飆了 70%。

他接著指出，隨著 Fed 暫停升息，金價上漲、美元走軟，白銀也將從中受益。假如中國和歐洲經濟表現持續優於預期，並抵銷美國經濟疲弱的的衝擊，也將構成白銀的利多。

區域銀行業動盪、加上美國舉債上限的不確定性，讓黃金最近吸引一些避險需求。

美國財長葉倫周一警告，政府最快 6 月以前將把用來支付帳單的現金用罄之後，總統拜登召集四名國會領袖下周一到白宮開會。



Ned Davis 研究公司全球投資首席策略師 Tim Hayes 舉出，黃金和美元的負相關值得關注，當黃金上漲、美元貶值，反映的是美國殖利率下滑壓力加重，美債和非美債殖利率擴大對美元是利空，對黃金則是利多，這讓他對金價後市樂觀。

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