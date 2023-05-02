合正旗下三江電機擬擴產50% 搶食台電強韌電網商機

CCL 廠合正科技 (5381-TW) 在經營權數度易手後，現由大宇資 (6111-TW) 主導經營，在購併三江電機之後，擬擴產 50% 進一步搶食台電強韌電網商機，同時，合正科技目前在桃園中壢廠部分，只剩生產 PCB 鑽孔鋁上蓋板，不具競爭力，公司也在積極尋求轉型。

合正總經理謝炳輝指出，在台電公司電網強韌計劃帶動下，2022 年陸續順利拿下台電標案，目前三江電機產能全開，訂單能見度約到 2024 年 8 月，目前預計提升 50% 產能。

合正在併購三江電機後，約有 70-80% 營收來自三江電機，三江電機主要鎖定配電系統，以台電標案為主，去年拿下台電標案，手中掌握標案金額規模約有 20 多億元，預計對三江電機進一步增加 50% 的產能。

合正在 3 月正式納入三江電機營收，推升 3 月營收躍升到 1.68 億元，月增 7.42 倍，年增 4.7 倍，2023 年首季營收也跳升到 2.09 億元，季增 1.57 倍，年增 1.58 倍，有望正向推升獲利走揚。

合正去年截至第四季每股淨值爲 4.51 元，目前仍列爲全額交割股，公司也期望儘速提升獲利，以儘早擺脫全額交割。

合正科技 2022 年稅後純益 1733 萬元，每股純益 0.1 元。