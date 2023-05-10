【遠東商銀】期待美國軟著陸，美元走升！

◆USD/JPY

日本官方週二公布數據顯示，3 月家庭支出較去年同期下降 1.9%，創下自 2022 年 3 月以來最大跌幅，同時實質薪資同比下降 2.9%，連續第 12 個月下滑，顯示放鬆防疫限制給國內消費者和國際旅行者帶來福音，但物價加速上漲使日本以消費為主的疫後復甦受到局限，數據也突顯在全球增長放緩和金融業憂慮之下，日本央行 (BOJ) 政策前景的不確定性，不過 BOJ 總裁植田和男於國會發言指出，一旦通脹持續達到 2% 目標的前景增強，BOJ 將結束其收益率曲線控制政策，然後開始縮減資產負債表，即使植田警告這一前景存在各種不確定性，但日圓仍受到總裁植田和男言論的幫助獲得支撐，美元兌日圓走低至 134.71。

隨後全美獨立企業聯盟 (NFIB) 公布 4 月小企業樂觀指數下降 1.1 點至 89.0，不過據美國聯邦準備理事會 (FED) 對銀行信貸專員的調查顯示，美國企業及家庭的信貸狀況在今年頭幾個月繼續收緊，這一結果體現 FED 緊縮貨幣的影響，而非 3 月矽谷銀行倒閉所致，另外 FED 理事傑弗遜表示，即使經濟繼續增長，通脹也會下降，美國經濟正在以一種〝有序的方式〞放緩，他的言論表明美國經濟軟著陸的希望，提振美元兌日圓回升至 135.35 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 135.00-20，阻力於 135.70-90。

◆EUR/USD

澳洲政府公布 15 年來的首次預算盈餘，並在年度預算中上調了對大宗商品長期價格的假設，政府此舉將為該國帶來數十億美元的額外收入，但數據顯示，澳洲 2023 年第一季實際零售銷售下降 0.6%，為連續第二個季度下滑，表明利率上升和高生活成本正在抑制消費者的支出，另外中國 4 月的進口較去年同期大幅萎縮 7.9%，出口增長速度也較前月放緩 6.4%，外貿前走景蒙陰並助長了整個市場的避險情緒，並令澳幣和紐元等風險貨幣承壓，連帶拖累歐元兌美元自 1.1005 高點走低。

德國央行 (Bundesbank) 暨歐洲央行 (ECB) 管委納格爾在發表的一篇採訪中指出，因為對抗通脹的鬥爭還沒有取得勝利，歐元區利率應進一步上升，另一位管委卡日米爾及執委施納貝爾相繼指稱，ECB 需要加息的時間可能超過預期，支撐歐元兌美元自 1.0939 低點回升。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0970-80，支撐於 1.0890-1.0910。

◆GBP/USD

週二據英國零售業聯盟 (BRC) 公布調查顯示，4 月同店零售銷售年率增長 5.2%，增幅與前值差不多，但高通脹率降低消費者的購買意願，另外抵押貸款機構 Halifax 公布英國 4 月份房價較去年同期僅上漲 0.1%，是 2012 年 12 月以來最小同比升幅，較前月下降 0.3%，為今年首次下降，疲軟數據令英鎊兌美元自高點 1.2639 走低。根據衍生品市場訂價，投資人普遍預計英國央行 (BOE) 將在週四加息 25 個基點至 4.5%，推動英鎊兌美元自 1.2577 低點回升。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2630-50，支撐於 1.2560-80。

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