〈紐約匯市〉美製造業數據自三年低點回升 美元升至近兩周高點

美元指數周一 (1 日) 升至近兩周高點，市場預期聯準會 (Fed) 本周將升息 1 碼，且經濟數據顯示美國 4 月製造業指數自三年低點回升。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.45%，至 102.11。DXY 盤中一度升至 102.19，是 4 月 19 日以來最高。

在結束本周利率會議後，投資人關注 Fed 是否會在下月暫停升息，或是保留再度升息的可能性。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示：「很多人說 Fed 即將發出停止升息的信號，但我不認為它有本錢這麼做。」他認為 Fed 希望能保留一定的選擇和靈活性。

倘若通膨居高不下，就算勞動力市場和其他經濟部門穩定，Fed 還是可能延續緊縮周期。

ISM 周一公布 4 月製造業指數報 47.1，雖為連續第六個月處在萎縮區間，但已自上月創下的三年低點回升。

Jefferies 貨幣市場經濟學家 Thomas Simons 表示：「廣義來說，數據顯示製造業仍處於衰退，但細節方面有一些回穩跡象，這令人感到振奮。」

同日，美國公布 3 月建築支出增幅超出預期，主要受非住宅結構投資提振，但由於房貸利率上升，獨棟住宅支出依舊低迷。

除了 Fed 利率會議外，投資人還將關注本周五 (5 日) 出爐的非農就業報告，市場預期 4 月非農新增就業將達 18 萬人。

美元上漲之際，歐元貶逾 0.3% 至 1.0975 美元。市場普遍預期，歐洲央行 (ECB) 周四 (4 日) 將連續七度升息，幅度為 2 碼。

日元延續上周五 (28 日) 疲軟走勢，貶 0.9% 至 137.48 日元兌 1 美元，是 3 月 8 日以來最低。日本央行 (日銀) 上周五宣布維持超寬鬆政策不變，但計劃針對長期以來的貨幣政策展開廣泛評估。

澳幣漲近 0.3% 至 0.6629 美元，自上周五觸及的七周低點回升。投資人普遍預期，澳洲央行 (RBA) 周二 (2 日) 將繼續暫停升息。

匯市周一交投清淡，許多國家因五一勞動節假期休市。

截至台灣時間周二 (2 日) 約 6:00 價格: