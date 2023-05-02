葉倫：美國最早可能6/1觸及債務上限

美國財政部長葉倫週一 (1 日) 指出，美國最早可能在 6 月 1 日觸及債務上限，如果國會在此之前不提高或暫停債務上限。葉倫曾在此前警告，若美債違約，恐將引發「經濟災難」，並在未來幾年推高利率。

葉倫週一致國會信函中警示：「誠如我 1 月 13 日信中指出，在 6 月初之前，現金和特別措施不太可能用盡。審查近期聯邦稅收收入後，財政部最好的預估是，如果國會在 6 月初之前不提高或暫停債務上限，我們將無法繼續履行政府的所有償債義務，最早可能是 6 月 1 日。」

葉倫寫道：「這一估計是基於目前取得的數據，因為聯邦政府的收入和支出本身是可變的，財政部用盡特別措施現金的實際日期可能比這些估計要晚好幾個星期。」

葉倫預計將在未來幾週參照更多訊息向國會提供進一步的更新，但鑑於目前的預測，葉倫警告國會必須盡快採取行動，提高或暫停債務上限。此外，葉倫表示，為避免超出債務上限，美國財政部暫停發行州和地方政府系列債 (SLGS)。

此消息傳出後，正在海外出訪的拜登 (Joe Biden) 隨後緊急致電國會參眾兩院領袖，要求他們出席 5 月 9 日的協商會議。

美國眾議院 4 月 26 日以 217 比 215 些微優勢的票數通過共和黨提出的法案，該法案提議在明年 3 月 31 日前，暫停把債務上限控制在 31.4 兆美元。

本週市場將關注焦點轉向參議院，參議院民主黨面臨著越來越大的採取行動的壓力。

參議院共和黨二號人物、少數黨黨鞭圖恩 (John Thune) 表示，「聯邦政府最早可能在 6 月 1 日無法完全支付履行償債義務」的消息是一個緊急訊號，表明美國總統拜登和共和黨眾議院議長麥卡錫需要開始就提高債務上限展開談判，兩人必須面對面談判，否則就是浪費時間。

交易員越來越擔心葉倫所言準確，即 6 月初的可能是美國財政部現金耗盡的時間。

截稿前，1 個月期美債殖利率攀升 11 個基點，暫報 4.4254%。3 個月期美債殖利率跌 6.2 個基點，暫報 5.0425%，10 年期美債殖利率上揚 11.8 個基點，暫報 3.570%。