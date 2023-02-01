〈勞動基金績效〉股債回穩 1月勞動基金收益數可望回升至1500億元

去 (2022) 年股債重挫，拖累勞動基金去年虧損高達 3529 億元，勞動基金局副局長劉麗茹表示，勞動基金屬長線投資，去年收益轉負主要與股債劇烈震盪有關，認為應該以「獲利吐回」來解讀，她也預估，在股市回穩情況下，1 月收益數有望超過 1500 億元。

根據勞動基金局今 (1) 日公布資料，12 月仍虧損 1146.6 億元，累計去年共虧損達 3529 億元、收益率 - 6.71%，虧損程度遭外界質疑，是勞動基金局成立以來最慘的一次。

劉麗茹對此說明，勞動基金從 2014 年成立以來，截至去年底，累計收益數共達 1 兆 9491 億元，長期來看仍有收益進帳，而去年負報酬主要是全球股債劇烈震盪所致，概念比較類似「獲利回吐」，強調去年虧損是帳面損失，而非實際損失。

劉麗茹還說，去年 12 月勞動基金收益數仍為負 1100 多億元，但從今年以來的數據來看，研判勞動基金 1 月收益數將擺脫虧損轉正，預估單月收益數有望超過 1500 億元。

根據勞動基金運用局統計，整體勞動基金從 2013 年到 2022 年近 10 年期間的平均報酬率仍有 4.05%，長期投資績效仍屬穩健。此外，新制勞退基金從 2005 年成立以來，累計收益共 8354 億元、10 年平均收益率約 3.86%，勞保基金在 1995 年勞健保分隸後，總收益約 5272 億元、平均收益率約 4.36%。