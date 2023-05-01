亞銀理事年會5/2韓國仁川登場 財長率團出訪聚焦2議題

亞洲開發銀行 (ADB) 理事會年會將在 5 月 2 日在韓國仁川登場，財政部長莊翠雲今 (1) 日率團出發，據悉今年討論議題包括區域合作及氣候永續等；而 11 日登場的中美洲銀行理事會年會則由莊翠雲與中央銀行副總裁朱美麗共同率團出訪。

今天是綜所稅申報第一天，莊翠雲今天上午 9 點 30 分前往台北國稅局視察報稅首日情況後，隨即搭機前往韓國仁川準備參加亞銀理事會年會。

今 (2023) 年的亞洲開發銀行 (ADB) 第 56 屆理事會年會將在 5 月 2 日至 5 日在韓國仁川舉行，本屆理事會年會是近年因嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 影響會議辦理方式後，首次恢復疫情前舉辦規模盛會，ADB 各會員國政府代表及金融機構與非政府組織等藉此機會擴大國際交流，深化連結關係，增加合作機會，我國積極參與將可提升我國國際能見度。

財政部指出，莊部長以理事身分率團參加重要國際組織年會活動，彰顯我國對國際事務參與的重視。

莊翠雲除了出席 ADB 及 CABEI 的正式理事會會議討論銀行年度重要議案外，也將與銀行高層會談，就我國參與國際多邊開發銀行相關議題交換意見，善盡會員國義務。此外，也將視機會與其他會員國交流，積極推展財政外交，同時為我國企業開拓商機。