〈台股盤前要聞〉台版晶片法草案拍板、華邦電Q2營收落底彈升 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台版晶片法草案拍板，研發費用達 60 億元、研發密度達 6%、購置用於先進製程的設備支出達 100 億元，法規將自今天起預告 30 日；隨著系統廠庫存見底，華邦電急單湧入、需求逐月增，本季營收增幅上看 15%。以下是今 (2) 日必看重要財經新聞。

台版晶片法草案拍板 企業明年報稅即可申請適用

經濟部昨 (1) 日預告產創條例第 10 條之 2(俗稱台版晶片法) 修正草案，拍板申請門檻為：研發費用達 60 億元、研發密度達 6%、購置用於先進製程的設備支出達 100 億元，法規將自今天起預告 30 日，明年報稅即可申請適用。閱讀全文...

系統廠庫存見底 華邦電急單湧入需求逐月增 本季營收增幅上看 15%

華邦電 (2344-TW) 受惠消費性電子、電視與物聯網等應用需求逐步回溫，總經理陳沛銘指出，今年以來每月需求都在進步，且由於系統廠庫存已經見底，近來客戶急單湧入，法人估，隨著需求回溫、產能利用率提升，華邦電第二季營收可望逐月上揚、季增 10-15%，營運落底彈升。閱讀全文...

股市回升加持 勞動基金 3 月收益數 2190 億元

3 月股市回升，帶動勞動基金投資收益績效回穩，根據勞動基金運用局公布，截至 3 月底評價收益數為 2190.2 億元、收益率 4.05%，單月收益數約 1000.7 億元。閱讀全文...

房市冷 全台六都前 4 月交易 6.56 萬棟 年減逾 24% 探 5 年同期低點

全台六都會區昨 (1) 日分別公布 2023 年 4 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 6287 棟，月減 21.9%，年減 27.4%，累計前 4 月交易移轉棟數 6 萬 5577 棟，年減 24.9%，爲近 5 年同期新低，市況仍顯清淡。閱讀全文...

車市好熱鬧！這些日、德系新車齊發 有望一路旺至年底

近期日系、德系進口新車陸續導入國內車市，包括 TOYOTA PRIUS PHEV、TOYOTA 旗艦車款 CROWN，甫回歸台灣市場的德國 OPEL 也正快速建立在各地的據點，再加上賓士全新世代 E-Class，國產首款純電動車納智捷 N7 有望於今 (2023) 年底前在台開賣、交車，車市話題不斷，在擺脫缺車用晶片的陰霾後，有望一路旺至年底。閱讀全文...

