〈華邦電展望〉系統廠庫存見底 急單湧入需求逐月增 本季營收增幅上看15%

華邦電 (2344-TW) 受惠消費性電子、電視與物聯網等應用需求逐步回溫，總經理陳沛銘指出，今年以來每月需求都在進步，且由於系統廠庫存已經見底，近來客戶急單湧入，法人估，隨著需求回溫、產能利用率提升，華邦電第二季營收可望逐月上揚、季增 10-15%，營運落底彈升。

華邦電第一季以來單月營收就「月月回溫」，月增幅皆超過 15%，營收接連重返 50、60 億元大關。陳沛銘指出，消費性電子需求回溫速度快，電視、物聯網應用陸續回籠，工廠自動化、車充等工業需求也十分暢旺。

由於系統商庫存幾乎見底，華邦電近來已收到許多客戶急單，「訂單來得又急、量又不少」；由於經銷商手中維持相對健康的庫存水準，華邦電也能因此較貼近市場真實需求情況。

華邦電 DRAM 新製程進度也傳捷報，隨著製程開發技術進展順利，20 奈米良率遠優預期，進度超前預期半年，預計 7 月就可進入量產，高雄新廠產能也將由 1.4 萬片擴增至 1.5 萬片。

近來各大記憶體廠相繼釋出看好下半年產業景氣回升訊息，三星更宣示減產幅度將大於預期，看好景氣後市。

SK 海力士也說，客戶庫存持續降低，產業將觸底回升，下半年復甦在望；美光更傳告知通路商，5 月起不再接受更低價格。隨著各大記憶體廠陸續對外「精神喊話」，也為記憶體後市復甦吞定心丸。